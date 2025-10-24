 Pronostican lluvias para este fin de semana
Pronostican lluvias para este fin de semana

El ingreso de humedad desde ambos litorales generará lluvias dispersas, informó el insivumeh.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante el fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de octubre, se registrará el ingreso de humedad desde ambos litorales lo que generará lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche en distintas regiones del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se registrarán, principalmente en la Meseta Central, el Pacífico y la Franja Transversal del Norte, detalló el Insivumeh.

En la región del Motagua y Valles de Oriente se espera la presencia de neblina durante las primeras horas de la mañana, así como un ambiente cálido y húmedo con viento ligero durante el día, sin descartar lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde, se informó a través de un comunicado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Las temperaturas más bajas se presentarán en el Altiplano Central y Occidental, con valores entre 24° y 29° Celsius, mientras que las más altas se registrarán en la región Norte, alcanzando entre 34° y 36° Celsius. 

Frente frío 

Durante la Semana el Insivumeh dio a conocer en su perspectiva climática el ingreso de frentes fríos para los próximos meses, los cuales generarán condiciones lluviosas y el descenso de las temperaturas.

El Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos de la entidad añadió que en el país la temporada fría inicia generalmente en la segunda quincena de octubre y finaliza en la primera quincena de marzo, aunque puede extenderse hasta abril en algunas regiones.

"Este mes de octubre marca una transición en las condiciones climáticas, siendo el mes en el que generalmente finaliza la temporada lluviosa en la mayor parte del país y comienza la época fría, por lo que se enfatiza en el monitoreo de las temperaturas mínimas del país", indicó.

Alcalde de Santiago Atitlán teme que pobladores le apliquen castigo Maya

La autoridades indígenas han denunciado supuestos actos de corrupción en la Municipalidad de Santiago Atitlán.

Detienen a El Enano, peligroso sicario del Barrio 18
Detienen a "El Enano", peligroso sicario del Barrio 18

04:35 PM, Oct 24
El Final de Stranger Things llegará a la pantalla grande
El Final de Stranger Things llegará a la pantalla grande

04:06 PM, Oct 24

