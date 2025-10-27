 Ejército y MP investigan desaparición de armamento
Nacionales

Ejército coordina con el MP investigación por desaparición de armamento

Cuatro personas han sido detenidas por este caso. Sus datos personales y cargos, así como información del número y tipo de armas faltantes serán divulgados próximamente.

El ejército realiza patrullajes en la zona fronteriza. , Foto X
El ejército realiza patrullajes en la zona fronteriza. / FOTO: Foto X

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) confirmó este lunes que continúan las acciones institucionales relacionadas con el faltante de armamento detectado en el Comando Aéreo del Norte, departamento de Petén. Además, aseguró que mantiene la coordinación con el Ministerio Público (MP), donde ya se presentó la denuncia respectiva para facilitar las investigaciones y esclarecer los hechos.

Por medio de un comunicado, la cartera agregó que, hasta el momento, se registran cuatro personas detenidas en el marco de las pesquisas que conduce el MP. Además, que, por disposición legal y respeto al proceso en desarrollo, oportunamente se divulgarán los datos personales y cargos, a fin de garantizar la objetividad de la investigación y los derechos procesales de las personas involucradas.

De igual forma, reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta actuación institucional, garantizando que todas las acciones se desarrollen con apego a la ley y respeto a las instituciones del Estado.

Anoche, el MP confirmó que se ejecutaron operativos coordinados por la Fiscalía Regional IX y la Fiscalía de Distrito de Petén, en seguimiento a denuncia presentada por el Comando Aéreo del Norte. Fue en el marco de estas acciones que se ejecutaron las detenciones de los implicados, quedando pendiente de cumplimiento una orden de aprehensión emitida por juez competente.

Ejecutan cuatro capturas por robo de armas del Ejército en Petén

El MP también anunció detalles y el número de armas que habrían sido sustraídas del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén.

Verifican inventarios de armas y municiones

El Ministerio de la Defensa Nacional aseguró que continúa aplicando sus mecanismos internos de control y verificación de inventarios, con el propósito de garantizar la transparencia y el debido resguardo del material bajo su administración.

A su vez, indicó que, por las verificaciones en curso, los datos sobre el número y tipo de armamento faltante se divulgarán una vez concluyan los procesos de conteo y registro correspondientes.

La institución castrense también señaló que la Contraloría General de cuentas brinda acompañamiento técnico, dentro del ámbito de sus competencias, para verificar los registros de armamento, munición y equipo, junto con el personal militar.

"Se mantendrá informada a la población sobre los avances institucionales, en la medida que las diligencias lo permitan, reafirmando su compromiso de que los hechos sean plenamente esclarecidos y se establezcan las responsabilidades que correspondan conforme a la ley", concluyó la entidad.

