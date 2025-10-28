Frente frío en Guatemala, última semana de octubre 2025

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó recientemente que el país se encontraba en el período de transición de la temporada de lluvias a la época de descenso de temperaturas. En ese contexto, se pronosticó el ingreso de un frente frío para la presente semana.
Por medio de un boletín, el ente científico explicó que este fenómeno tendrá efectos en el territorio nacional, provocando un aumento de la nubosidad, lluvias intermitentes y un descenso en las temperaturas.
Se prevé que los vientos del norte alcancen hasta 40 kilómetros por hora en el Altiplano Central y Valles de Oriente entre miércoles y jueves. Mientras que el fin de semana las temperaturas tendrían un marcado descenso.
Un frente frío es el desplazamiento de una masa de aire frío que avanza sobre una región con aire más cálido, provocando cambios bruscos en las condiciones atmosféricas. Su llegada suele generar descenso de temperatura, aumento de nubosidad, lluvias, neblina y vientos fuertes del norte, además de una sensación térmica más baja. Estos fenómenos son comunes durante la transición hacia la época fría en el país.
De acuerdo con la perspectiva meteorológica del Insivumeh, durante la temporada 2025-2026 se podrían presentar hasta 16 frentes fríos, específicamente entre octubre y abril.
Pronóstico meteorológico trimestral
De acuerdo con la información compartida por el ente científico, la perspectiva climática para el último trimestre de 2025 marca que en el transcurso de octubre se prevé una disminución de la precipitación en la mayor parte del territorio nacional.
Añadió que, aunque se tenía prevista la posibilidad de persistencia de condiciones neutras hasta finales del año, el pronóstico más reciente indica una transición hacia condiciones de La Niña para el período entre octubre y diciembre.
El referido fenómeno favorece lluvias arriba de lo normal en algunas regiones, por lo que, aunque se espera una reducción de las precipitaciones, estas no disminuirán tanto como lo habitual en esta época del año.