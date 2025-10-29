 Colombia señala riesgos para la democracia en Guatemala
Colombia expresa preocupación por "riesgo inminente" para el orden democrático en Guatemala

"La preservación de la democracia exige el acatamiento irrestricto a la soberanía popular expresada en las urnas", expresó el Gobierno colombiano.

El Gobierno de Colombia se pronunció este miércoles 29 de octubre acerca de la situación en Guatemala, después que el presidente Bernardo Arévalo expuso durante un mensaje en cadena nacional que existen intentos de golpe de Estado en el país y señaló a la fiscal general y un juez de estar detrás de estas acciones.

Por medio de un comunicado, la Cancillería colombiana reiteró su "profunda preocupación" por el contexto que atraviesa la nación centroamericana a raíz de acciones del Ministerio Público y otros actores judiciales que, según indicó, afectan directamente al presidente constitucional Bernardo Arévalo de León y al partido político Movimiento Semilla. Consideró que los incidentes reportados "representan un riesgo inminente y continuado para la estabilidad institucional y la vigencia del orden democrático en Guatemala".

"Colombia recuerda que, en su momento, registró con satisfacción el Acuerdo 1659-2023 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró la validez de los comicios y la legalidad de la elección del binomio presidencial", expresó.

En ese sentido, el Gobierno de Colombia hizo un llamado a las autoridades judiciales competentes para que sus decisiones no impliquen desconocer o alterar el resultado de la voluntad popular, un resultado que ya ha sido certificado y legalizado por las máximas instancias electorales guatemaltecas.

Asimismo, en el pronunciamiento se indicó que es esencial que se respete el Estado de Derecho en su integralidad, garantizando la plena autonomía de las instituciones electorales y la observancia de los principios de la Carta Democrática Interamericana.

Colombia destacó que la preservación de la democracia exige el acatamiento irrestricto a la soberanía popular expresada en las urnas, por lo que, a su vez, hizo un llamado  a todos los actores políticos e institucionales de Guatemala a actuar con decisión y responsabilidad para salvaguardar la institucionalidad y mantener el diálogo.

Costa Rica denuncia un intento de golpe de Estado en Guatemala

El Gobierno de Costa Rica expresó el pasado lunes su apoyo al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, al considerar que es víctima de un intento de golpe de Estado por parte de autoridades judiciales, ante lo cual pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional.

"El Gobierno de la República de Costa Rica expresa su firme respaldo al gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo y al valiente pueblo de Guatemala, que hoy enfrentan un claro intento de golpe de Estado por parte de algunos sectores y elementos dentro de Poder Judicial de ese país", detalló la Presidencia costarricense en un comunicado.

El pasado viernes el juez penal Fredy Orellana buscó suspender al partido oficial guatemalteco, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

