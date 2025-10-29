 Caso Unops: FECI rechaza señalamientos del Gobierno
Nacionales

FECI se pronuncia sobre señalamientos del Gobierno de posible desabastecimiento

El fiscal Rafael Curruchiche calificó como "falsa narrativa" la postura del Ejecutivo, pues indicó que Salud tiene otras formas de comprar medicinas y no solo por medio del convenio con Unops.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en Tribunales tras acudir a una audiencia del caso Unops el martes, 28 de octubre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en Tribunales tras acudir a una audiencia del caso Unops el martes, 28 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala responsabilizó al Ministerio Público (MP) por cualquier desabastecimiento de medicamentos tras la orden para suspender los pagos a Unops, una medida surgida en el marco de una investigación por posible corrupción. Ante esta situación, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, aseguró que se trata de una "falsa narrativa".

El Ejecutivo se pronunció luego de que se conociera que el ente investigador, a través de la Fiscalía de Extinción de Dominio, decretó medidas cautelares de no pago y ordenó el congelamiento de fondos por más de 92 millones de dólares, relacionados con el convenio suscrito entre Unops y el Ministerio de salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

A través de redes sociales oficiales, se difundieron mensajes en los que ese organismo aseguraba que ha mantenido los hospitales abastecidos y está haciendo todo lo posible por evitar cortes de suministros; sin embargo, señaló que la Fiscalía insiste en "jugar con la vida de los guatemaltecos".

"Responsabilizamos desde este momento al Ministerio Público por cualquier desabastecimiento, producto de esta medida", expresó el organismo.

Al respecto, el titular de la FECI aseguró que Salud tiene otras formas de comprar medicinas y que las compras a UNOPS son un porcentaje menor.

