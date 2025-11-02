 Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stalling
Nacionales

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

Familiares y amigos confirmaron acerca del deceso de Blanca Stalling, quien fungió como magistrada de la CSJ.

Compartir:
Según publicaciones en redes sociales, la exmagistrada padecía quebrantos de salud., Archivo.
Según publicaciones en redes sociales, la exmagistrada padecía quebrantos de salud. / FOTO: Archivo.

Fuentes confirmaron la muerte de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling y personajes como la jueza de menores en conflicto, Verónica Galicia, lo hicieron público en varias plataformas. En redes sociales, personas allegadas comentaron que desde hace meses que la extogada atravesaba por momentos delicados de salud, por lo que consideraban que el fatal desenlace podía ocurrir en cualquier momento.

Otras fuentes informaron que los restos mortales de la exmagistrada estarán siendo velados en una funeraria de la zona 9 desde las 18:00 horas de este domingo. Asimismo, aseguraron que el sepelio se celebrará el próximo lunes, en un cementerio privado de la zona 14.

Durante su vida profesional, Stalling estuvo señalada por supuestamente intentar influir para que su hijo, Otto Molina Stalling, fuera beneficiado en el caso penal denominado Caso IGSS, por el que fue condenado a 6 años y tres meses de prisión inconmutables. Sin embargo, este caso fue cerrado el pasado 29 de junio de 2022 por el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Víctor Cruz.

La profesional del derecho también cobró notoriedad por un episodio en el que fue capturada utilizando una peluca, en una tienda de la zona 14. En ese momento era buscada por los señalamientos antes descritos.

Recuperan jaguar melánico que escapó de colección privada

Después de días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de un jaguar melánico desaparecido en San Juan Sacatepéquez.

En Portada

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stallingt
Nacionales

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

05:21 PM, Nov 02
Al menos 8 fallecidos en accidente de picop en Huehuetenangot
Nacionales

Al menos 8 fallecidos en accidente de picop en Huehuetenango

03:12 PM, Nov 02
Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapant
Internacionales

Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapan

12:00 PM, Nov 02
Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

01:07 PM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos