Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

Fuentes confirmaron la muerte de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling y personajes como la jueza de menores en conflicto, Verónica Galicia, lo hicieron público en varias plataformas. En redes sociales, personas allegadas comentaron que desde hace meses que la extogada atravesaba por momentos delicados de salud, por lo que consideraban que el fatal desenlace podía ocurrir en cualquier momento.
Otras fuentes informaron que los restos mortales de la exmagistrada estarán siendo velados en una funeraria de la zona 9 desde las 18:00 horas de este domingo. Asimismo, aseguraron que el sepelio se celebrará el próximo lunes, en un cementerio privado de la zona 14.
Durante su vida profesional, Stalling estuvo señalada por supuestamente intentar influir para que su hijo, Otto Molina Stalling, fuera beneficiado en el caso penal denominado Caso IGSS, por el que fue condenado a 6 años y tres meses de prisión inconmutables. Sin embargo, este caso fue cerrado el pasado 29 de junio de 2022 por el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Víctor Cruz.
La profesional del derecho también cobró notoriedad por un episodio en el que fue capturada utilizando una peluca, en una tienda de la zona 14. En ese momento era buscada por los señalamientos antes descritos.