Diputado Gerson Barragán, primer vicepresidente del Congreso

El Congreso de la República reanudó este martes, 4 de noviembre, la 43ª sesión ordinaria adicional, en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se hicieran ciertas modificaciones en la junta directiva actual de ese organismo.
En ese contexto, el diputado Edin de Jesús, del bloque Visión con Valores (Viva), presentó una moción privilegiada para que se procediera a realizar la votación y determinar quién ocuparía el cargo de primer vicepresidente, pues explicó que se contaba con un fallo del alto tribunal constitucional en el que se estableció la separación del parlamentario Jorge Castro de esa bancada y, por lo tanto, quedaría fuera también de la junta.
"Hemos presentado un amparo a la Corte de Constitucionalidad, que nos dio el fallo favorable, por lo que se solicita que sea leído en despacho calificado el amparo en favor del bloque VIVA, donde se ha solicitado la separación del diputado Jorge Romeo Castro Delgado quien, a su vez, ocupaba la primera vicepresidencia de la junta directiva de este Organismo", dijo.
Agregó que, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 16 de la Ley Orgánica del organismo Legislativo, se proponía para el cargo al parlamentario Gerson Geovanny Barragán Morales, también miembro de la mencionada bancada.
El pleno llevó a cabo la votación respectiva y, con 145 votos a favor y nueve en contra, Barragán quedó electo como primer vicepresidente de la junta directiva para completar el período 2025-2026.
El presidente Nery Ramos realizó la juramentación del nuevo representante y se le colocó también el pin correspondiente para oficializar su designación en el cargo.
Elección de primer secretario del Congreso
Durante la plenaria de este día también se aplicó otra modificación en la junta directiva actual. Los legisladores eligieron a Orlando Blanco Lapola como primer secretario para sumarse a las autoridades en el actual período legislativo.
Blanco llega al cargo en sustitución de Karina Paz, quien fue separada del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), lo que implicó que quedara fuera de la referida junta.
* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.