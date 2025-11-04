 Video muestra robo a camioneta en la zona 5
Nacionales

Video muestra robo a camioneta en la zona 5 y alerta a vecinos

El video fue difundido para alertar a los vecinos del sector, ya que las cámaras captaron con claridad el rostro del delincuente.

Compartir:
Robo a camioneta en zona 5., Captura de pantalla video X.
Robo a camioneta en zona 5. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha encendido las alarmas entre los vecinos de la zona 5 de la ciudad capital, al mostrar el instante exacto en que un sujeto logra abrir y robar el interior de una camioneta estacionada.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se observa al hombre caminar por la banqueta junto a la camioneta, alejarse unos metros y regresar para vigilar el área. Minutos después, con un objeto punzocortante en mano, logra abrir la puerta del piloto en cuestión de 15 segundos. El sujeto ingresa al vehículo, sustrae objetos de valor y sale por la puerta del copiloto, huyendo tranquilamente del lugar.

El video fue difundido para alertar a los vecinos del sector y facilitar la acción de las autoridades, ya que las cámaras captaron con claridad el rostro del delincuente.

Alerta en la ruta al Atlántico

En redes sociales también circula un video que advierte a los conductores sobre un grupo de sujetos que se moviliza en un vehículo gris y se dedica a abrir automóviles estacionados para robar pertenencias en la ruta al Atlántico.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en una reconocida estación de buses ubicada en el kilómetro 9 de dicha ruta. En el video se observa cómo un hombre desciende del lado del copiloto del automóvil gris y, utilizando un objeto punzocortante, aparentemente una ganzúa, logra abrir una camioneta azul estacionada.

Previo al robo, el vehículo gris circula al menos dos veces por la zona para vigilar el sector. Posteriormente, se estaciona de retroceso junto a la camioneta azul. El hombre conversa brevemente con el conductor del automóvil en el que llegó, aparentemente por la presencia de otras personas, y luego revisa el interior de la camioneta antes de sustraer varias pertenencias y huir.

Las cámaras de seguridad captaron con claridad el rostro de uno de los delincuentes y el número de placa del vehículo en el que se trasladaban, identificado como P-107FSH, el cual registra una multa previa por exceso de velocidad en la calzada Roosevelt.

Video alerta sobre robos a vehículos en la ruta al Atlántico

Las cámaras de seguridad captaron con claridad el rostro de uno de los individuos y el número de placa del vehículo en el que se movilizaban.

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos