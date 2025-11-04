Video muestra robo a camioneta en la zona 5

Un video que circula en redes sociales ha encendido las alarmas entre los vecinos de la zona 5 de la ciudad capital, al mostrar el instante exacto en que un sujeto logra abrir y robar el interior de una camioneta estacionada.
En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se observa al hombre caminar por la banqueta junto a la camioneta, alejarse unos metros y regresar para vigilar el área. Minutos después, con un objeto punzocortante en mano, logra abrir la puerta del piloto en cuestión de 15 segundos. El sujeto ingresa al vehículo, sustrae objetos de valor y sale por la puerta del copiloto, huyendo tranquilamente del lugar.
El video fue difundido para alertar a los vecinos del sector y facilitar la acción de las autoridades, ya que las cámaras captaron con claridad el rostro del delincuente.
Alerta en la ruta al Atlántico
En redes sociales también circula un video que advierte a los conductores sobre un grupo de sujetos que se moviliza en un vehículo gris y se dedica a abrir automóviles estacionados para robar pertenencias en la ruta al Atlántico.
Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en una reconocida estación de buses ubicada en el kilómetro 9 de dicha ruta. En el video se observa cómo un hombre desciende del lado del copiloto del automóvil gris y, utilizando un objeto punzocortante, aparentemente una ganzúa, logra abrir una camioneta azul estacionada.
Previo al robo, el vehículo gris circula al menos dos veces por la zona para vigilar el sector. Posteriormente, se estaciona de retroceso junto a la camioneta azul. El hombre conversa brevemente con el conductor del automóvil en el que llegó, aparentemente por la presencia de otras personas, y luego revisa el interior de la camioneta antes de sustraer varias pertenencias y huir.
Las cámaras de seguridad captaron con claridad el rostro de uno de los delincuentes y el número de placa del vehículo en el que se trasladaban, identificado como P-107FSH, el cual registra una multa previa por exceso de velocidad en la calzada Roosevelt.