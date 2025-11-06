Hallan cuerpo de mujer en río de Coatepeque, Quetzaltenango

En un río en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, fue localizado este jueves 6 de noviembre el cuerpo sin vida de una mujer que permanecía envuelto en sábanas. Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en aparente estado de gestación.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar después de ser alertados por los transeúntes con respecto a un bulto sospechoso que había sido observado en el cauce de este cuerpo de agua.
Tras hacer una verificación en el área, los socorristas determinaron que efectivamente se encontraba en el lugar la persona y, al evaluarla, constataron que ya no contaba con signos vitales.
"El personal de la estación de Coatepeque que atendió esta emergencia les notificó el caso a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Las causas de la muerte y la identidad de la víctima aún no han sido determinadas.
Los socorristas y los agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en el sitio a la espera de los fiscales del Ministerio Público, quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.