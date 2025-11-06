Capturan a guatemalteco señalado de transportar droga en lancha en El Salvador

Las autoridades de El Salvador confirmaron este jueves, 6 de noviembre, la detención de dos presuntos narcotraficantes, uno guatemalteco y otro nicaragüense, en el marco de un operativo en el que también se logró interceptar una lancha que transportaba droga en su interior.
Según el informe emitido por la Fuerza Armada del país vecino, se observó un movimiento inusual en el océano y, ante las sospechas de que se estuviera trasladando algún ilícito, se inició una persecución por parte de embarcaciones de la Fuerza de Tarea Naval Tridente.
Al verse acorralados, los dos tripulantes dirigieron la embarcación hacia tierra firme para intentar huir a pie por la playa La Bocana de Mizata.
Jarinton Javier Ruiz, de nacionalidad nicaragüense, fue retenido de inmediato en el sector por personal de la Fuerza Aérea. Por su parte, Luis Alfredo García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, estuvo a punto de evadir a la justicia; sin embargo, gracias a la coordinación con personal de la Policía fue ubicado y capturado.
René Merino, ministro de la Defensa de El Salvador, destacó que con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea se localizó e interceptó esta lancha cargada con droga.
"El narcotráfico no tiene espacio en nuestras costas. Seguimos actuando con firmeza para proteger nuestra nación", destacó el funcionario.