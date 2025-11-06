 Expulsan a peligrosos pandilleros de la mara Salvatrucha
Expulsan a peligrosos pandilleros de la mara Salvatrucha

De acuerdo con la Policía ambos mareros son altamente peligrosos y sicarios, por lo que fueron trasladados a la frontera de Valle Nuevo, Jutiapa.

Alias “Mamachana” y alias “White” fueron detenidos en México., Foto PNC
Alias “Mamachana” y alias “White” fueron detenidos en México. / FOTO: Foto PNC

Las Fuerzas de Seguridad de México detuvieron este jueves 6 de noviembre a dos pandilleros de la mara Salvatrucha, quienes fueron expulsados hacía Guatemala y a su vez a El Salvador, debido a que son requeridos por las autoridades salvadoreñas.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la coordinación entre las autoridades de Guatemala, México y El Salvador en la lucha contra las maras permitió la captura de los mareros salvatrucha Henry Iván Javier Aguilar, alias "White", de 26 años, y Nelson Eduardo Ramos Araujo, alias "Mamachana", de 45, quienes fueron atrapados en México y este jueves entregados a División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) en la frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos.

Alias "White" es requerido por un juzgado de El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas, desde el 10 de abril de 2025, mientras que alias "Mamachana" es solicitado por las autoridades salvadoreñas bajo el régimen de excepción vigente en ese país. Además, posee antecedentes por robo agravado, comercio y tráfico de drogas, allanamiento, extorsión y asesinato, delitos por los cuales fue condenado a 18 años de prisión en 2003.

De acuerdo con la Policía ambos mareros son altamente peligrosos y sicarios, por lo que fueron trasladados a la frontera de Valle Nuevo, Jutiapa para entregarlos a la PNC de El Salvador.

Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, y elimina los procesos individuales.

El régimen de excepción, que deja más de 89.900 detenidos, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.

Extraditan a EE.UU. a “Pupusita” por vínculos con el narcotráfico

Luis Osorio, alias “Pupusita” es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida.

Con información de agencia EFE y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

