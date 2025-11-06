 Fraude en compra de uniformes de PNC: tres procesados
Nacionales

Suman tres los procesados por presunto fraude en compra de uniformes de PNC

Carlos Yal enfrentará proceso penal y fue beneficiado con medidas sustitutivas.

Carlos Yal, señalado en el caso de supuestas anomalías por compra de uniformes en la PNC., Omar Solís/Emisoras Unidas
Carlos Yal, señalado en el caso de supuestas anomalías por compra de uniformes en la PNC. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Sexto Penal ligó a proceso y dejó en libertad a Carlos Yal, integrante de la junta receptora, por su presunta vinculación al caso que se sigue por supuestas irregularidades en la compra de uniformes para agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Yal se presentó voluntariamente este jueves, 6 de noviembre, ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal tras conocer sobre su implicación en esta investigación.

Durante la audiencia de primera declaración, que se llevó a cabo a puerta cerrada, el Ministerio Público y la defensa presentaron sus planteamientos ante el juez Israel Celada, quien analizó los mismos y resolvió dictar auto de procesamiento contra el sindicado por el delito de fraude.

Asimismo, el togado resolvió otorgarle medidas sustitutivas a esta persona, por lo que podrá seguir su proceso en libertad.

Yal se convirtió en la tercera persona procesada por este caso. Ayer, Jorge Eduardo Manuel Sis y Marvin Eduardo Mendoza Cholotio, también miembros de la junta receptora, fueron procesados y beneficiados con medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, arraigo y el pago de una caución económica.

Caso también vincula a exministro

El Ministerio Público confirmó el pasado 29 de octubre que existe una orden de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta vinculación con el caso que se sigue por posibles irregularidades en la compra de uniformes de la PNC.

La investigación relacionada con este caso se dio a conocer a finales de agosto de este año, cuando la fiscalía coordinó un operativo con el fin de recabar indicios sobre el referido tema y profundizar en las averiguaciones, pues se sospecha de supuestas acciones ilícitas.

El Departamento de Información y Prensa de la institución detalló, en su momento, que se logró la incautación de una gran cantidad de evidencia que será útil para avanzar en las pesquisas.

En cuanto a más detalles sobre del tema, señaló que este caso, por su naturaleza jurídica, se encuentra bajo reserva.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#liganacional#64VueltaaGuateReal MadridFutbol Guatemaltecovideo viral
