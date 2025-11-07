 Capturan a integrantes de banda de secuestradores "Los Montañeros"
Nacionales

Capturan a integrantes de banda de secuestradores "Los Montañeros"

La estructura criminal fue detenida tras el reporte dos secuestros en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Compartir:
La Policía capturó a cuatro presuntos secuestradores e integrantes de una estructura criminal conocida como “Los Montañeros”., Foto PNC
La Policía capturó a cuatro presuntos secuestradores e integrantes de una estructura criminal conocida como “Los Montañeros”. / FOTO: Foto PNC

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron este viernes 7 de noviembre a cuatro presuntos secuestradores e integrantes de una estructura criminal conocida como "Los Montañeros", que se dedica al plagio y o secuestro, informó la Policía Nacional Civil (PNC)

"Los Montañeros" fueron capturados durante tres allanamientos realizados por investigadores del Comando Antisecuestros de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP), en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Se trata de Lorenzo Rodelvi Mejía Tomás, de 34 años, alias "El Lencho", su esposa Ana Laura Morales Pérez, de 34; también fueron capturados Jenstor Eduardo Laparra Pérez, de 29 y Ana María Vail, de 34, solicitados por un juzgado de Guatemala que emitió las órdenes de captura ayer por los delitos de plagio o secuestro y asociación ilícita.

En los inmuebles fueron localizados tres teléfonos, una pistola con un cargador y 16 municiones de la cual no presentaron la documentación respectiva; indicios que servirán para fortalecer la investigación, informó la Policía.

Las diligencias se realizaron en seguimiento a dos casos diferentes de plagio o secuestro ocurrido el 5 y 20 de septiembre del año en curso, suscitados en ese mismo municipio, donde a las víctimas les exigían el pago de Q100,000 y Q300,000 para su liberación.

MP implementa operativo por caso vinculado a contratistas del Estado

La investigación se inició de oficio y está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Guatemala buscará impulsar la agenda climática y digital en la cumbre CELAC-UEt
Nacionales

Guatemala buscará impulsar la agenda climática y digital en la cumbre CELAC-UE

07:03 PM, Nov 07
Mineduc: Plan de recuperación educativa se ejecuta en 12 departamentost
Nacionales

Mineduc: Plan de recuperación educativa se ejecuta en 12 departamentos

05:36 PM, Nov 07
Jornada vibrante y apasionante se tendrá en fecha 19 del Apertura 2025t
Deportes

Jornada vibrante y apasionante se tendrá en fecha 19 del Apertura 2025

04:27 PM, Nov 07
Principales aerolíneas de EE.UU. cancelarán cerca de 700 vuelos por cierre de Gobiernot
Internacionales

Principales aerolíneas de EE.UU. cancelarán cerca de 700 vuelos por cierre de Gobierno

08:11 PM, Nov 07

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos