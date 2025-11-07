Capturan a integrantes de banda de secuestradores "Los Montañeros"

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron este viernes 7 de noviembre a cuatro presuntos secuestradores e integrantes de una estructura criminal conocida como "Los Montañeros", que se dedica al plagio y o secuestro, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
"Los Montañeros" fueron capturados durante tres allanamientos realizados por investigadores del Comando Antisecuestros de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP), en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.
Se trata de Lorenzo Rodelvi Mejía Tomás, de 34 años, alias "El Lencho", su esposa Ana Laura Morales Pérez, de 34; también fueron capturados Jenstor Eduardo Laparra Pérez, de 29 y Ana María Vail, de 34, solicitados por un juzgado de Guatemala que emitió las órdenes de captura ayer por los delitos de plagio o secuestro y asociación ilícita.
En los inmuebles fueron localizados tres teléfonos, una pistola con un cargador y 16 municiones de la cual no presentaron la documentación respectiva; indicios que servirán para fortalecer la investigación, informó la Policía.
Las diligencias se realizaron en seguimiento a dos casos diferentes de plagio o secuestro ocurrido el 5 y 20 de septiembre del año en curso, suscitados en ese mismo municipio, donde a las víctimas les exigían el pago de Q100,000 y Q300,000 para su liberación.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*