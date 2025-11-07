MP confirma recuperación parcial de armamento robado del Ejército

Las autoridades del Ministerio Público (MP) brindaron una conferencia de prensa este viernes, 7 de noviembre, para dar a conocer los avances con respecto al caso del robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte del Ejército de Guatemala. Hasta ahora, cuatro personas han sido detenidas y enfrentan procesos penales.
Inicialmente, la investigación de la sustracción de las armas estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito de Petén y ahora se le da seguimiento por parte de la Fiscalía contra le Crimen Organizado, a través de la unidad contra el Tráfico Ilegal de Tráfico de Armas de Fuego, pues se determinó que tiene mayor experiencia en el tema.
Klayber Sical, fiscal de sección de la referida unidad del MP, explicó que desde el 4 de noviembre se ha implementado una serie de diligencias constantes en el área, que se han desarrollado con apoyo de personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae) y unidades caninas especializadas K-9 de la Policía Nacional Civil, así como elementos del Ejército de Guatemala.
"Se procedió a realizar una diligencia de inspección y registro en el Comando Aéreo del Norte ‘Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez’, ubicado en Santa Elena de la Cruz, municipio de Flores, Petén", explicó.
Agregó que, según el reporte que se tiene, de ese lugar fueron robadas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, entre las que se incluyen: 53 fusiles Galil SAR 5.56 mm, dos fusiles Galil KEL 5.56mm, 19 fusiles M-16A2, tres lanzagranadas M-79, 14 mil 442 municiones calibre 5.56 mm, 92 tolvas de 35 cartuchos para fusil Galil y 19 tolvas de 20 cartuchos para fusil M-16A2
Hallan parte del armamento oculto en drenajes
De acuerdo con el fiscal, las diligencias in situ realizadas de manera conjunta entre las distintas instituciones permitieron localizar aproximadamente 1 mil 800 cartuchos calibre 5.56, así como siete fusiles y tres lanzagranadas. Estos elementos estaban ocultos en drenajes del mismo Comando Aéreo y se confirmó que son parte de los reportados como robados de los almacenes de esa base militar.
Durante el rastreo, que ha durado al menos cuatro días consecutivos por ser un área amplia, se fueron encontrando bolsas negras en las tuberías bastantes metros de profundidad y fueron extraídas, descubriendo que en las mismas había parte del arsenal robado.
También se localizó un vehículo de una de las personas que consideran que puede tener responsabilidad penal en la extracción de este armamento. El mismo fue secuestrado y procesado, lo que permitió localizar "evidencia fundamental", incluidas algunas bolsas donde se almacenaban las municiones que estaban bajo resguardo.
"Se hizo una revisión minuciosa, encontrando una serie de indicios importantes dentro de la investigación", añadió el fiscal. Señaló que, además, se encontraron mochilas y uniformes militares en el carro de uno de los principales sospechosos. Estos últimos están identificados con ciertos nombres, por lo que se hacen las indagaciones respectivas.