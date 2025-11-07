 Rechazan intento de apartar a jueza del caso Gerardi
Nacionales

Rechazan intento de apartar a jueza del caso Gerardi

Una sala rechazó la recusación planteada por un sindicado en el caso para separar a la jueza Abelina Cruz.

Compartir:
Conmemoran 22 años de la muerte de monseñor Juan Gerardi
Imagen de actividad en conmemoración de los 22 años de la muerte de monseñor Juan Gerardi. / FOTO: archivo: EU

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó la recusación plateada por Darío Morales García con la que buscaba separar a la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, del caso que se sigue por la ejecución extrajudicial de monseñor Juan José Gerardi.

Morales fue enviado a juicio por resolución de la togada el pasado 16 de septiembre por su presunta vinculación con el asesinato del religioso, ocurrido en 1998.

El sospechoso fue detenido a finales de abril por la Policía Nacional Civil en territorio guatemalteco tras ser deportado al país centroamericano procedente del estado de Luisiana, Estados Unidos.

La organización Verdad y Justicia indicó que "testigos ubican" al proceso "en la parroquia" donde fue atacado con una piedra el sacerdote, solamente "minutos" después de su muerte.

Según la misma organización, era el único implicado en el caso que se mantenía prófugo y con orden de captura vigente desde 2014.

* Le puede interesar:

Bomberos controlan incendio por fuga de gas en zona 18

El incendio estructural se generó a raíz de la explosión de un cilindro de gas propano.

Crimen contra Gerardi

Gerardi Conedera fue atacado a golpes con un objeto contundente el 26 de abril de 1998, por sorpresa, al volver a su hogar en el centro de la Ciudad de Guatemala, ubicado a 200 metros del Estado Mayor Presidencial y a 500 metros de Casa Presidencial.

El asesinato tuvo lugar dos días después de publicar un informe titulado 'Guatemala: Nunca Más', en el que se documentaron más de 54.000 violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco (1960-1996), en su mayoría a manos del Estado.

El informe, elaborado bajo la coordinación de Gerardi, incluyó la identificación de autores de masacres y decenas de testimonios de las víctimas del conflicto armado interno, que dejó más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas.

Por el asesinato de Gerardi fueron condenados el sacerdote Mario Orantes y los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva, en una sentencia en firme desde 2005.

En Portada

MP confirma recuperación parcial de armamento robado del Ejércitot
Nacionales

MP confirma recuperación parcial de armamento robado del Ejército

01:38 PM, Nov 07
María Florinda Ríos, la guatemalteca que perdió la vida tras confundir una casa en EE. UU.t
Nacionales

María Florinda Ríos, la guatemalteca que perdió la vida tras confundir una casa en EE. UU.

10:30 AM, Nov 07
Gobierno anuncia primera visita de misión especial de la OEA a Guatemalat
Nacionales

Gobierno anuncia primera visita de misión especial de la OEA a Guatemala

11:24 AM, Nov 07
Miss Universo confirma denuncia contra Nawat Itsaragrisil por insultos a Fátima Boscht
Farándula

Miss Universo confirma denuncia contra Nawat Itsaragrisil por insultos a Fátima Bosch

12:47 PM, Nov 07

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalCorrupciónReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos