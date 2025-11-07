Rechazan intento de apartar a jueza del caso Gerardi

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó la recusación plateada por Darío Morales García con la que buscaba separar a la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, del caso que se sigue por la ejecución extrajudicial de monseñor Juan José Gerardi.
Morales fue enviado a juicio por resolución de la togada el pasado 16 de septiembre por su presunta vinculación con el asesinato del religioso, ocurrido en 1998.
El sospechoso fue detenido a finales de abril por la Policía Nacional Civil en territorio guatemalteco tras ser deportado al país centroamericano procedente del estado de Luisiana, Estados Unidos.
La organización Verdad y Justicia indicó que "testigos ubican" al proceso "en la parroquia" donde fue atacado con una piedra el sacerdote, solamente "minutos" después de su muerte.
Según la misma organización, era el único implicado en el caso que se mantenía prófugo y con orden de captura vigente desde 2014.
Crimen contra Gerardi
Gerardi Conedera fue atacado a golpes con un objeto contundente el 26 de abril de 1998, por sorpresa, al volver a su hogar en el centro de la Ciudad de Guatemala, ubicado a 200 metros del Estado Mayor Presidencial y a 500 metros de Casa Presidencial.
El asesinato tuvo lugar dos días después de publicar un informe titulado 'Guatemala: Nunca Más', en el que se documentaron más de 54.000 violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco (1960-1996), en su mayoría a manos del Estado.
El informe, elaborado bajo la coordinación de Gerardi, incluyó la identificación de autores de masacres y decenas de testimonios de las víctimas del conflicto armado interno, que dejó más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas.
Por el asesinato de Gerardi fueron condenados el sacerdote Mario Orantes y los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva, en una sentencia en firme desde 2005.