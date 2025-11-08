¿Viaja este domingo? Evite contratiempos

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un aviso para las personas que viajarán este próximo domingo 9 de noviembre y utilizan el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
De acuerdo con Aeronáutica se tiene programada una carrera organizada por el Zoológico Nacional La Aurora, por lo que podría presentarse congestionamiento vehicular en las zonas aledañas al Aeropuerto.
"Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros y usuarios anticipar su llegada al aeropuerto, especialmente durante las horas de la mañana, con el fin de evitar retrasos o contratiempos en sus vuelos.", indicó Aeronáutica.
Erick Uribio, administrador del Aeropuerto Internacional La Aurora, indicó que el personal aeroportuario se mantendrá atento para garantizar el flujo normal de operaciones aéreas y brindar apoyo a los usuarios que lo requieran.
El evento contempla rutas aledañas al bulevar Juan Pablo II, por lo que el tránsito podría verse afectado.
Aire acondicionado
El pasado jueves 6 de noviembre, concluyó la instalación de tres de cuatro nuevas torres de enfriamiento, como parte del proyecto de modernización del sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Dichas torres según Aeronáutica, duplicaran la capacidad de las torres anteriores, las autoridades agregaron que ya están listas para iniciar operaciones en los próximos días.
Así mismo informaron que ha quedado pendiente la instalación de una de las nuevas torres como medida de transición y que servirá para garantizar que en ningún momento se interrumpa el servicio de aire acondicionado en los espacios clave de la terminal aérea.