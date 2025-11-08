Habilitan albergue por bajas temperaturas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó la mañana de este sábado 8 de noviembre, que ante el descenso de temperaturas registradas en los últimos días, debido a la época de frentes fríos, se habilitó el primer albergue por descenso de temperaturas, en el barrio El Gallito, zona 3.
Con el fin de salvaguardar a la población vulnerable a las bajas temperaturas que se registran en el país, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) de la ciudad de Guatemala, habilitó el primer albergue.
Los centros funcionan en horario de 6:00 P.M. a 6:00 A.M. del dia siguiente y cuentan con las condiciones adecuadas para resguardar del frío a las personas que lo necesitan. Los albergados además reciben alimentación y atención prehospitalaria.
De acuerdo con el l Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se esperan condiciones frías durante la noche y madrugada en el territorio nacional, por lo que se le recomienda a la población en general abrigarse adecuadamente y resguardarse a temprana hora en sus hogares, especialmente personas mayores y menores de edad o con condiciones especiales de salud.
Desde noviembre se anticipa una mayor frecuencia de frentes fríos, con dos eventos pronosticados, y para diciembre serían tres, igualando el promedio basado en lo que se ha presentado en años anteriores.
Debido a esta situación, se prevé un aumento de lluvias en las regiones del norte y Caribe, mientras que en las áreas montañosas se observarán descensos más pronunciados de temperatura.
"Para enero se pronostica el promedio, donde las regiones del Altiplano Central y Occidente podrían registrar las temperaturas más frías del año, con el riesgo de ocurrencia de heladas", destacó el ente científico.