 Habilitan albergue por bajas temperaturas
Nacionales

Habilitan albergue por bajas temperaturas

En el albergue se proporciona además alimentación y atención prehospitalaria a quienes necesitan albergarse por las bajas temperaturas.

Compartir:
El albergue fue habilitado en El Gallito, zona 3., Foto Conred
El albergue fue habilitado en El Gallito, zona 3. / FOTO: Foto Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó la mañana de este sábado 8 de noviembre, que ante el descenso de temperaturas registradas en los últimos días, debido a la época de frentes fríos, se habilitó el primer albergue por descenso de temperaturas, en el barrio El Gallito, zona 3.

Con el fin de salvaguardar a la población vulnerable a las bajas temperaturas que se registran en el país, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) de la ciudad de Guatemala, habilitó el primer albergue.

Los centros funcionan en horario de 6:00 P.M. a 6:00 A.M. del dia siguiente y cuentan con las condiciones adecuadas para resguardar del frío a las personas que lo necesitan. Los albergados además reciben alimentación y atención prehospitalaria.

De acuerdo con el l Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se esperan condiciones frías durante la noche y madrugada en el territorio nacional, por lo que se le recomienda a la población en general abrigarse adecuadamente y resguardarse a temprana hora en sus hogares, especialmente personas mayores y menores de edad o con condiciones especiales de salud.

Desde noviembre se anticipa una mayor frecuencia de frentes fríos, con dos eventos pronosticados, y para diciembre serían tres, igualando el promedio basado en lo que se ha presentado en años anteriores.

Debido a esta situación, se prevé un aumento de lluvias en las regiones del norte y Caribe, mientras que en las áreas montañosas se observarán descensos más pronunciados de temperatura.

"Para enero se pronostica el promedio, donde las regiones del Altiplano Central y Occidente podrían registrar las temperaturas más frías del año, con el riesgo de ocurrencia de heladas", destacó el ente científico.

Conasan aprueba el plan de lucha contra la malnutrición 2025–2028

La decisión fue adoptada durante la séptima reunión extraordinaria del Conasan, presidida por la vicepresidenta Karin Herrera.

En Portada

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado t
Nacionales

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

09:22 AM, Nov 08
Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

11:07 AM, Nov 08
Muere entrañable actriz de El Chavo del 8t
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

12:29 PM, Nov 08
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrerat
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

09:58 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos