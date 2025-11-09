 Construirán un muro de gaviones para prevenir deslizamientos en ruta Cito-Zarco
Nacionales

Construirán un muro de gaviones para prevenir deslizamientos en ruta Cito-Zarco

Mientras avanzan los trabajos, se mantiene habilitado un carril y se trabaja en la habilitación de un espacio adicional que permita mejorar el flujo vehicular.

Compartir:
Las autoridades concluyeron con la captación de los nacimientos de agua y se resana la plataforma previo a construir el muro de gaviones., Foto Micivi
Las autoridades concluyeron con la captación de los nacimientos de agua y se resana la plataforma previo a construir el muro de gaviones. / FOTO: Foto Micivi

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que a raíz del socavamiento registrado en el kilómetro 194 de la ruta Cito-Zarco, vía que comunica a Retalhuleu con Quetzaltenango, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), trabaja en la reparación para restablecer dicha vía.

Comunicaciones recordó que la emergencia fue ocasionada por las fuertes lluvias que saturaron el suelo y provocaron el colapso parcial de la plataforma. Covial realizó primero la captación de nacimientos de agua, para desviar adecuadamente los flujos subterráneos y evitar que continúen debilitando la estructura del camino. 

Actualmente, se resana la plataforma afectada, con el objetivo de estabilizar el área antes de iniciar la obra definitiva.

El proyecto contempla la construcción de un muro de gaviones y terramesh, un sistema de contención formado por mallas metálicas rellenas con piedra y reforzadas con capas estructurales, diseñado para consolidar el terreno y prevenir futuros deslizamientos. 

Antes de levantar la estructura, se realiza una excavación de análisis que permite conocer el comportamiento del suelo y asegurar la correcta cimentación. Una vez concluida esta fase, comenzará el ascenso del muro, proceso que requiere entre 8 y 12 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, mientras avanzan los trabajos, se mantiene habilitado un carril para la circulación, y se trabaja en la habilitación de un espacio adicional que permita mejorar el flujo vehicular y reducir tiempos de espera mientras se ejecuta la reparación definitiva, informó dicha cartera

Evalúan daños causados por conductor a edificio municipal de Antigua Guatemala

El conductor de un vehículo chocó contra el edificio municipal, causando lesiones a dos peatones y daños a la estructura patrimonial

En Portada

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UEt
Nacionales

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UE

11:31 AM, Nov 09
Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los arancelest
Internacionales

Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los aranceles

11:32 AM, Nov 09
Rosalía bate récords en reproducciones con su disco Luxt
Farándula

Rosalía bate récords en reproducciones con su disco "Lux"

09:00 AM, Nov 09
Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida t
Deportes

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

02:20 PM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos