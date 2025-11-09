Policía realiza nueva incursión en El Gallito

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) incursionaron nuevamente en el barrio "El Gallito", zona 3 de la capital, la tarde de este domingo 9 de noviembre.
El subcomisario Elder de León, indicó que con el apoyo de agentes de varias comisarías se ingreso al barrio El Gallito, con el propósito de incautar objetos ilícitos y localizar a personas con órdenes de captura.
Escobar detalló que están ingresando a callejones y lugares de difícil acceso para ser revisados. Entre los primeros hallazgos se encuentra una motocicleta con reporte de robo.
El operativo también se desarrolla en otras zonas de la capital, indicó la Policía.
A finales de septiembre pasado las fuerzas de seguridad implementaron un operativo de alto impacto en el barrio "El Gallito", zona 3 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a investigaciones relacionadas con hechos delictivos que se les atribuyen a integrantes de la Mara Salvatrucha. Un total de 14 adultos, cinco recapturados, fueron detenidos.
Como resultado de la diligencia también se identificaron guaridas y se incautó un arsenal que incluye: dos fusiles AR15, una subametralladora, 14 carabinas, dos escopetas y 10 pistolas calibre 9mm, siendo un total de 29 armas de fuego de distintos calibres.
De acuerdo con el reporte de la PNC, también se encontraron más de mil municiones, dos tolvas para pistola y 40 para fusil y dos silenciadores. Asimismo, fueron decomisados cuatro radios portátiles, 13 chalecos antibalas, 18 celulares, 160 colmillos con cocaína,165 cápsulas con cocaína y 875 piedras de crack y una máquina para contar dinero.
De igual forma, fueron secuestrados cinco vehículos y una motocicleta que serán analizados y se investigará si fueron utilizados para cometer crímenes.
Operativos en carreteras
Agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez, realizaron un operativo contra carreras clandestinas en kilómetro 40 ruta Nacional 10 parada de Florencia, jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
En el lugar fueron emitidas 11 infracciones de tránsito, a motoristas por no portar casco, con placas ocultas, licencia de conducir, escapes modificados y por conducir a excesiva velocidad.