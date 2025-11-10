 Motorista sufre un extraño accidente en zona 10
Video muestra el momento en que una motorista sufre un extraño accidente en zona 10

Grabación evidencia el instante en que una motorista sufre inusual accidente en la zona 10.

Accidente de motorista en zona 10., Redes sociales.
Accidente de motorista en zona 10. / FOTO: Redes sociales.

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en que una mujer motorista sufre un aparatoso y extraño accidente en una transitada calle de la zona 10 capitalina.

Las imágenes, captadas por el conductor de un vehículo que circulaba varios metros detrás, revelan la manera errática en que la motorista se desplazaba por la vía. Al llegar a un crucero, donde el semáforo marcaba la luz roja, la mujer intenta detenerse, pero lo hace con dificultad y pierde el equilibrio, cayendo inmediatamente sobre la cinta asfáltica.

Impactante video muestra cómo un tráiler se estrella tras descompensación de piloto en Izabal

El video muestra cómo el tráiler pierde el control, zigzaguea y termina impactando contra un poste del tendido eléctrico que se parte en dos.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que, según se aprecia en la grabación, la conductora no lograba apoyar completamente los pies en el suelo, intentaba alcanzarlo solo de puntillas, lo que no le permite tener el control necesario para sostener la motocicleta. A pesar de la caída, se observa que la motorista portaba casco de seguridad, lo que habría evitado lesiones de mayor gravedad.

Escuela para motoristas 

En medio del debate sobre la educación vial, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula inauguró recientemente la Academia de Educación Vial para Motoristas, un programa que busca reducir accidentes y fomentar una conducción responsable. Según informó el alcalde Sebastián Siero, los cursos —gratuitos y abiertos incluso a menores de edad— permitirán que algunos infractores sustituyan el pago de multas por su asistencia.

El programa, con una duración de un mes, ofrece motocicletas para prácticas y la posibilidad de gestionar la licencia de conducir al finalizar. Más de 500 personas ya se han inscrito en esta primera fase.

Santa Catarina Pinula apuesta por reducir accidentes con su nueva Academia de Educación Vial para Motoristas

Los conductores podrán solicitar al juzgado municipal cambiar una multa por un curso en la academia que funcionará en aldea El Carmen, zona 10 de Santa Catarina Pinula.

