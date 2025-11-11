 VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10
Nacionales

VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10

Debido a los fuertes vientos se registró la caída de varios árboles en la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
Personal retira el árbol que obstruyó la vía en la 19 calle de la zona 10., FOTO MUNI GUATE
Personal retira el árbol que obstruyó la vía en la 19 calle de la zona 10. / FOTO: FOTO MUNI GUATE

Una cámara de vigilancia captó el momento en que se produjo la caída de un árbol de gran magnitud sobre un vehículo en la 19 calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, debido a los fuertes vientos de este martes 11 de noviembre.

Bomberos Municipales informaron que acudieron en prevención tras la caída del árbol y confirmaron que ninguna persona salió herida.

La caída del árbol en la vía pública, afectó el flujo vehicular, por lo que las cuadrillas municipales realizaron los trabajos correspondientes para liberar la vía.

Durante el día se registraron múltiples incidencias por la caída de árboles y objetos en la vía pública, debido a los fuertes vientos.

Tragedia en Ruta Nacional 14

Los fuertes vientos continúan presentándose en el territorio nacional y ya se han reportado emergencias derivadas de esta situación. Un caso ocurrió en horas de la mañana de este martes, 11 de noviembre, pues un árbol cayó sobre dos personas que se conducían en una motocicleta en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja, a bordo de las unidades de rescate RD-107 y RD-15, llegaron hacia este sector tras ser notificados sobre un incidente que había dejado personas afectadas.

"Los técnicos en urgencias médicas localizaron a una persona herida a quien brindan atención pre-hospitalaria y posteriormente trasladaron a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala. En el lugar también quedó una persona fallecida por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", expresó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Caída de árbol en RN-14 provoca la muerte de un motorista

Este incidente también dejó a otra persona herida.

En Portada

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargost
Nacionales

OEA pide a Guatemala transparencia y respeto a la autonomía en la elección de altos cargos

06:18 PM, Nov 11
Se oficializa última convocatoria de Guatemala en eliminatoriat
Deportes

Se oficializa última convocatoria de Guatemala en eliminatoria

06:26 PM, Nov 11
Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del juevest
Deportes

Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del jueves

09:08 PM, Nov 11
Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPSt
Nacionales

Ministro de Salud explica motivo por el que se suspendió el acuerdo con UNOPS

07:06 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos