VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10

Una cámara de vigilancia captó el momento en que se produjo la caída de un árbol de gran magnitud sobre un vehículo en la 19 calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, debido a los fuertes vientos de este martes 11 de noviembre.
Bomberos Municipales informaron que acudieron en prevención tras la caída del árbol y confirmaron que ninguna persona salió herida.
La caída del árbol en la vía pública, afectó el flujo vehicular, por lo que las cuadrillas municipales realizaron los trabajos correspondientes para liberar la vía.
Durante el día se registraron múltiples incidencias por la caída de árboles y objetos en la vía pública, debido a los fuertes vientos.
Tragedia en Ruta Nacional 14
Los fuertes vientos continúan presentándose en el territorio nacional y ya se han reportado emergencias derivadas de esta situación. Un caso ocurrió en horas de la mañana de este martes, 11 de noviembre, pues un árbol cayó sobre dos personas que se conducían en una motocicleta en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja, a bordo de las unidades de rescate RD-107 y RD-15, llegaron hacia este sector tras ser notificados sobre un incidente que había dejado personas afectadas.
"Los técnicos en urgencias médicas localizaron a una persona herida a quien brindan atención pre-hospitalaria y posteriormente trasladaron a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala. En el lugar también quedó una persona fallecida por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", expresó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.