Operativo contra lavado y narcomenudeo en Retalhuleu

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo en el departamento de Retalhuleu como parte de las acciones para combatir el narcotráfico y delitos relacionados. Como resultado, siete personas fueron capturadas y se decomisó una fuerte suma de dinero, entre otros indicios.
De acuerdo con información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se realizó una serie de allanamientos en las zonas 1, 4 y 6 de la cabecera departamental con el objetivo de desarticular estructuras dedicadas al narcomenudeo y al posible lavado de dinero.
En el marco de estas acciones se incautaron más de 403 mil quetzales en efectivo seis teléfonos móviles, 72 bolsas con piedras de crack y 25 con cocaína. La institución destacó que estas evidencias fortalecerán los procesos de investigación en curso.
Más detalles del operativo y personas detenidas
Durante las diligencias en Retalhuleu fueron capturadas siete personas que deberán responder ante la justicia por su presunta participación en actividades vinculadas a la narcoactividad.
Entre los detenidos se encuentra un hombre de 27 años, conocido con el alias "Chalequito", quien era requerido por un juzgado de Sololá desde el 24 de octubre por los delitos de plagio o secuestro y hurto agravado.
También fue aprehendida una mujer de 64 años, alias "Abuela", con orden de captura vigente del 1 de julio por lesiones leves y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
"En su historial, esta persona cuenta con tres antecedentes por delitos similares cometidos en 2002 y 2008. Durante su detención, las autoridades le decomisaron 26 mil 350 quetzales en efectivo", informó un portavoz policial.
En otro de los operativos, desarrollado en la zona 6 de Retalhuleu, fueron capturados un hombre de 42 años, y una mujer de 33. Ambos intentaron huir en un mototaxi con dos mochilas que contenían 95 mil 737 quetzales en efectivo, 72 bolsas con piedras de crack, siete de cocaína, pesas digitales y facturas varias.
Asimismo, en una residencia fue detenida una pareja de esposos de 28 y 25 años de edad a la que se le decomisaron 209 mil 840 quetzales en efectivo y 18 bolsas con cocaína. En otras diligencias fue detenida una mujer de 49 años, a quien se le incautaron 38 mil 570 quetzales y en otro domicilio los fiscales secuestraron 32 mil 565 quetzales adicionales.