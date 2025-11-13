Tráiler bloquea paso en zona 4 de Villa Nueva: Detalles

Serias complicaciones para el tránsito se presentan este jueves, 13 de noviembre, en el sector de Villa Nueva, Guatemala, tomando en cuenta que un tráiler bloquea completamente el paso en la rotonda del mercado Concepción, rumbo al bulevar Los Reformadores, zona 4 de ese municipio.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, en este sector permanece este vehículo que presenta daños en su estructura y ocupa todos los carriles.
"Al momento en el que el conductor de un vehículo de transporte pesado realiza la maniobra de salida de una empresa, lamentablemente el furgón sufre daños y se queda bloqueando completamente el paso", dijo Dalia Santos, vocera de la institución.
El tráiler obstaculiza la circulación para personas que se dirigen hacia Alioto y la ruta hacia la vía alternativa, entre otros sectores. Por ahora, solo hay un pequeño espacio por donde los agentes coordinan el paso de motocicletas y algunos carros livianos.
En ese contexto, la portavoz hizo un llamado a los usuarios a tomar precauciones y pidió que, si transitan por este tramo, eviten reducir la velocidad o detenerse para tomar fotos. Indicó que es necesario que continúen la marcha para evitar mayor congestionamiento.
Gestionan retiro del tráiler
De acuerdo con Santos, la PMT realiza las coordinaciones para el retiro del obstáculo. Según dijo, aparentemente hay grúas dentro de la empresa de donde estaba saliendo el cabezal accidentado, por lo que podrían ser estas las que realicen la maniobra para movilizarlo y liberar por completo el tramo.
Sin embargo, explicó que se debe tomar en cuenta que hay daños en el furgón y esto puede generar complicaciones para hacer el retiro correspondiente.
Otro obstáculo
Desde las primeras horas de este jueves se reportó otro incidente que afecta el tránsito. Este se dio en la 29 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, incorporación al Periférico, zona 11 capitalina.
En este punto, un tráiler obstaculiza el paso y genera fuerte congestionamiento, con filas que alcanzan hasta el kilómetro 19 de la CA-9, con dirección hacia El Trébol.