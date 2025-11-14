Cuatro detenidos en Alta Verapaz por intento de secuestro de una menor

En la aldea Canlun l, de Panzos, Alta Verapaz, policías detuvieron a cuatro hombres, de entre 24 y 36 años de edad, señalados por un grupo de personas de intento de secuestro de una menor de 13 años.
"La progenitora observó cuando con lujo de fuerza intentaban subir a la menor a un picop con placa P-250LGJ, y pidió auxilio a los comunitarios que logran interceptar y retener el picop, entregándolos a sus tripulantes a los policías que acudieron al lugar", informó la PNC.
En el picop se localizó una carabina calibre 300 BLK, con dos cargadores con 47 municiones, además en una caja se localizaron 20 municiones más del mismo calibre.