Estos productos que ingresarán a EE. UU. con arancel 0

Según el Ministerio de Economía, una serie de productos agrícolas guatemaltecos ingresarán a EE. UU. con arancel 0.

Foto: Empornac
La medida beneficia la exportación de productos guatemaltecos hacia EE.UU. / FOTO: Archivo/Empronac

El Ministerio de Economía (MINECO) informó que algunos productos agrícolas ingresarán a Estados Unidos (EE. UU.) con un arancel cero, gracias a una nueva medida ejecutiva de aquel país que entró en vigor el 14 de noviembre. La cartera del comerico precisó que se trata de una medida ejecutiva que excluye a ciertos productos agrícolas de los aranceles recíprocos establecidos previamente.

"Esta decisión, de alcance global, beneficia a países exportadores como Guatemala. Los productos guatemaltecos incluidos en esta lista ingresarán al mercado estadounidense con arancel cero", explicó el MINECO.

Entre los productos que están en la lista de arancel cero se encuentran:

  • Café,
  • Té,
  • Frutas tropicales,
  • Jugos,
  • Cacao,
  • Especias, Tomate,
  • Carne de res,
  • Algunos fertilizantes.

"Para Guatemala, los incisos arancelarios que forman parte de esta lista aplican de inmediato, conforme a lo indicado en la orden ejecutiva", profundizó el Ministerio de Economía.

La entidad añadió que "el resto de los productos negociados en el Acuerdo de Comercio Recíproco entrará en vigor posteriormente, una vez firmado dicho acuerdo, tal como se estableció en las negociaciones bilaterales".

Buscan eliminar barreras

"Esta modificación refuerza la relación comercial entre ambos países y contribuye a impulsar las exportaciones guatemaltecas en sectores estratégicos, generando más competitividad y oportunidades para productores nacionales", interpretó la cartera.

"El Gobierno de Guatemala continuará impulsando el crecimiento económico, trabajando para eliminar barreras al comercio y promover la inversión para construir una nación próspera y de bienestar", finalizó esta dependencia gubernamental.

