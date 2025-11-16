Desfile Navideño de B&B deleita a los capitalinos

Tenga usted feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B", declaró la tradicional canción de productos B&B durante su primer Desfile Navideño.
Con el fin de hacer sentir la época de fin de año, se desarrolló el primer Desfile Navideño B&B en varios sectores de la Ciudad de Guatemala y en el municipio de San Miguel Petapa. Como parte de la actividad, carrozas desfilaron por la Avenida Petapa, Bulevar Liberación, Avenida Reforma y Avenida las Américas, durante este domingo 16 de noviembre de 2025.
Al paso de las carrozas, cientos de guatemaltecos se acercaron para tomar fotografías y captar "selfies" con los personajes de la época. Asimismo, el público coreó los villancicos navideños y el tradicional jingle de la marca.
Felicidad en las calles por el Desfile Navideño B&B
En varios tramos del recorrido del Desfile Navideño de B&B se pudo observar como los guatemaltecos esperaron en las banquetas y hasta se subieron a las pasarelas para ver pasar las carrozas adornadas. Grandes y pequeños se emocionaron con el paso de las carrozas y saludaron a los personajes, mientras se escuchaba la tradicional canción.
Una mesa bien servida, una mesa distinguida es donde hay productos B&B; mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre, ¡muy sabroso!, y un montón de ricas cosas más", corearon al unísono durante el recorrido.
Cada carroza del desfile estuvo decorada con los colores de la Navidad y con personajes de la época. Además, en las plataformas se podían apreciar los empaques de distintos productos producidos por B&B.
Los organizadores informaron en redes sociales que el primer Desfile Navideño B&B inició su recorrido a las 16:00 horas desde San Miguel Petapa, municipio al que tienen contemplado retornar, tras pasar por la Avenida Petapa, Bulevar Liberación, y las Avenidas Reforma y las Américas.