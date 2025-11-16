 Desfile Navideño de B&B deleita a los capitalinos
Coloridas carrozas llenas de luces, música y personajes de la época recorrieron la capital en el primer Desfile Navideño de B&B.

Los colores tradicionales de la época se mezclaron con los sonidos, olores y sabores de la marca B, Álex Meoño.
Tenga usted feliz Navidad, que la paz reine en su hogar. Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos B&B", declaró la tradicional canción de productos B&B durante su primer Desfile Navideño.

Con el fin de hacer sentir la época de fin de año, se desarrolló el primer Desfile Navideño B&B en varios sectores de la Ciudad de Guatemala y en el municipio de San Miguel Petapa. Como parte de la actividad, carrozas desfilaron por la Avenida Petapa, Bulevar Liberación, Avenida Reforma y Avenida las Américas, durante este domingo 16 de noviembre de 2025.

Al paso de las carrozas, cientos de guatemaltecos se acercaron para tomar fotografías y captar "selfies" con los personajes de la época. Asimismo, el público coreó los villancicos navideños y el tradicional jingle de la marca.

Felicidad en las calles por el Desfile Navideño B&B

En varios tramos del recorrido del Desfile Navideño de B&B se pudo observar como los guatemaltecos esperaron en las banquetas y hasta se subieron a las pasarelas para ver pasar las carrozas adornadas. Grandes y pequeños se emocionaron con el paso de las carrozas y saludaron a los personajes, mientras se escuchaba la tradicional canción.

Una mesa bien servida, una mesa distinguida es donde hay productos B&B; mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre, ¡muy sabroso!, y un montón de ricas cosas más", corearon al unísono durante el recorrido.

Cada carroza del desfile estuvo decorada con los colores de la Navidad y con personajes de la época. Además, en las plataformas se podían apreciar los empaques de distintos productos producidos por B&B.

Los organizadores informaron en redes sociales que el primer Desfile Navideño B&B inició su recorrido a las 16:00 horas desde San Miguel Petapa, municipio al que tienen contemplado retornar, tras pasar por la Avenida Petapa, Bulevar Liberación, y las Avenidas Reforma y las Américas.

