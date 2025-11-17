Estudiantes de USAC enfrentan cargos por dos delitos

El Juzgado Décimo Penal resolvió este lunes 17 de noviembre, ligar a proceso a los estudiantes Pedro Ros y Cristopher Morales, señalados dentro del caso Usac: Botín Político. Serán investigados por presuntamente incurrir en los delitos de usurpación en forma continuada y depredación de bienes culturales.
A pesar de haber sido ligados, los sindicados permanecerán en prisión debido a que el juez Víctor Cruz suspendió la diligencia y programó para este martes la discusión de las medidas de coerción.
Por este caso, recientemente también fue procesado el estudiante Edmar Arriola por usurpación agravada y depredación de bienes culturales. Además, el Juzgado Décimo señaló falta de mérito por cargos de sedición y asociación ilícita.
A Arriola se le concedieron medidas sustitutivas, incluido arresto domiciliario arraigo, control biométrico y una caución económica de Q10 mil.
Caso "Toma Usac: Botín Político"
En noviembre de 2023, el MP presentó el caso "Toma Usac: Botín Político" que surgió en seguimiento a una denuncia presentada en junio de 2023 por parte de las autoridades universitarias. Esto se dio luego de que les fueron entregadas las instalaciones de la casa de estudios tras un año de permanecer tomadas en el marco de las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector.
A pesar de que se trató de acciones de parte de grupos de estudiantes que se extendieron a distintas sedes del país, basadas en señalamientos de posible fraude para llevar a Mazariegos al poder, el MP señaló que los medios de investigación muestran otro escenario.
"Se evidencia que el objeto real de la toma de la Usac fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a candidatos de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, entiéndase Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso de la República, entre otros", destacó la fiscalía.
Agregó que, de esta forma, se advierte que los imputados intentaron engañar a más de 17 millones de guatemaltecos al hacer parecer las acciones como legítimas y en beneficio de la sociedad, cuando en realidad se trataba de intereses políticos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7