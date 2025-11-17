 Más de 2.6 millones de turistas inyectan mil millones de dólares en 2025
Más de 2.6 millones de turistas inyectan mil millones de dólares en 2025

El crecimiento del turismo en Guatemala alcanzó un 9% en 2025, con la llegada de más de 2.6 millones de visitantes.

Harris Whitbeck, director del Inguat., Foto Omar Solís
Harris Whitbeck, director del Inguat. / FOTO: Foto Omar Solís

Guatemala recibió a más de dos millones de visitantes no residentes entre enero y octubre de este año, marcando un crecimiento del 9 % en el sector turístico, informó este lunes 17 de noviembre Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), durante la emisión de "La Ronda".

Los datos se sustenta en el barómetro de estadísticas de ONU Turismo, una validación internacional que confiere credibilidad y permite una comparación directa con el desempeño de otros destinos a nivel global. Mientras el promedio de crecimiento turístico mundial se sitúa en un 5 % y el del continente en un 3 %, Guatemala destaca con su 9 %, demostrando una capacidad para atraer viajeros y generar interés en su oferta cultural y natural.

Este incremento en la afluencia de turistas ha tenido un impacto directo y significativo en la economía nacional. Se estima que la derrama económica asciende a mil 135 millones de dólares, una inyección que beneficia a una amplia gama de sectores.

Desde los artesanos locales y el sector hotelero hasta los restaurantes, guías turísticos y proveedores de servicios complementarios generando oportunidades de empleo.

Estrategias 

Harris Whitbeck atribuyó este florecimiento turístico a una combinación de factores estratégicos. Una de las claves ha sido la implementación de alianzas estratégicas con medios de comunicación especializados en turismo a nivel mundial.

Estas colaboraciones han permitido amplificar el mensaje de Guatemala, llegando a audiencias específicas y generando una mayor visibilidad en mercados clave.

Asimismo, la diplomacia blanda ha jugado un papel fundamental en la construcción de una sólida red de contactos internacionales. La participación activa del director del Inguat en eventos de alto perfil, como la Asamblea General de ONU Turismo celebrada en Riad, Arabia Saudita, ha facilitado el establecimiento de relaciones estratégicas que redundan en beneficio del sector turístico.

Estas interacciones a nivel global no solo promueven el destino, sino que también abren puertas para futuras colaboraciones y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

Otro pilar esencial de esta estrategia ha sido el enfoque del Inguat en la narrativa y el «storytelling». A través de iniciativas como la serie «True Guatemala», el instituto se ha dedicado a relatar la riqueza cultural del país, la calidez de su gente y la diversidad de sus destinos. 

El funcionario resaltó además, que Guatemala fue seleccionada entre los cinco "destinos emergentes" más atractivos del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, y que la ciudad de Quetzaltenango fue incluida por Lonely Planet en su lista "Best in Travel 2026: los 25 destinos imperdibles del mundo".

Arévalo anuncia cambios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Santiago Palomo, quien ejercía como secretario de Comunicación, fue nombrado embajador de Guatemala ante el Vaticano. En su lugar asume Karina García Ruano.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7

