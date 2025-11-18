 Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantes
Nacionales

Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantes

Los estudiantes Pedro Ros y Cristopher Morales están vinculados en el caso "Toma USAC: Botín Político".

Compartir:
Los estudiantes Pedro Ros y Cristopher Morales, señalados en el caso Usac, en la Torre de Tribunales., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los estudiantes Pedro Ros y Cristopher Morales, señalados en el caso Usac, en la Torre de Tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Décimo Penal resolvió este martes 18 de noviembre, beneficiar con medidas sustitutivas a los estudiantes Pedro Ros y Cristopher Morales, señalados dentro del caso Usac: Botín Político, quienes se encuentran ligados a proceso por presuntamente incurrir en los delitos de usurpación en forma continuada y depredación de bienes culturales.

El Juez Décimo Penal, Víctor Cruz, benefició con medidas sustitutas a los estudiantes Pedro Ros y Cristopher Morales, procesados dentro del caso conocido como "Toma de la USAC: Botín Político".

Por este caso, recientemente también fue procesado el estudiante Edmar Arriola por usurpación agravada y depredación de bienes culturales. Además, el Juzgado Décimo señaló falta de mérito por cargos de sedición y asociación ilícita.

A Arriola se le concedieron medidas sustitutivas, incluido arresto domiciliario arraigo, control biométrico y una caución económica de Q10 mil.

"Toma Usac: Botín Político"

En noviembre de 2023, el MP presentó el caso "Toma Usac: Botín Político" que surgió en seguimiento a una denuncia presentada en junio de 2023 por parte de las autoridades universitarias. Esto se dio luego de que les fueron entregadas las instalaciones de la casa de estudios tras un año de permanecer tomadas en el marco de las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector.

A pesar de que se trató de acciones de parte de grupos de estudiantes que se extendieron a distintas sedes del país, basadas en señalamientos de posible fraude para llevar a Mazariegos al poder, el MP señaló que los medios de investigación muestran otro escenario.

"Se evidencia que el objeto real de la toma de la Usac fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a candidatos de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, entiéndase Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso de la República, entre otros", destacó la fiscalía.

Agregó que, de esta forma, se advierte que los imputados intentaron engañar a más de 17 millones de guatemaltecos al hacer parecer las acciones como legítimas y en beneficio de la sociedad, cuando en realidad se trataba de intereses políticos.

Fallo de CC reactiva acción que busca separar el juez Orellana del caso Semilla

La Corte de Constitucionalidad dio con lugar una apelación presentada por la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla.

Con información de Angel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Guatemala se despide con triunfo ante Surinam t
Deportes

Guatemala se despide con triunfo ante Surinam

09:00 PM, Nov 18
Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blancat
Deportes

Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca

07:19 PM, Nov 18
Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantest
Nacionales

Caso USAC: Juez beneficia con medidas sustitutivas a estudiantes

08:44 PM, Nov 18
Torre de Tribunales: Medio siglo de historia en la justiciat
Nacionales

Torre de Tribunales: Medio siglo de historia en la justicia

04:42 PM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosCorrupciónSeguridadEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos