 Verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo
Nacionales

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

Dos personas murieron y otras resultaron con heridas de gravedad tras una explosión en la venta de pirotecnia.

Compartir:
Ministerio de Trabajo hace verificación en hospital tras explosión en cohetería de San Raymundo
Los delegados de la Inspección General de Trabajo verificaron las condiciones de las personas heridas tras la explosión en una cohetería de San Raymundo. / FOTO: Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social dio a conocer que la Inspección General de Trabajo (IGT) llevó a cabo una verificación en el Hospital Roosevelt tras el incendio que se registró en una cohetería ubicada en un sector del municipio de San Raymundo, en el departamento de Guatemala.

La cartera indicó que dará seguimiento al hecho en el marco de los mandatos institucionales, para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de salud y seguridad ocupacional.

El incidente ocurrió ayer cuando, por causas no establecidas, se generó una explosión en este negocio y esto desató el incendio en el que dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas.

Según la información compartida por las autoridades hospitalarias, tres hombres lesionados tras este incidente fueron ingresados en estado grave a ese centro asistencial. Los pacientes fueron identificados como:

  • Abraham Chavac, 25 años, quien permanece bajo ventilación mecánica.
  • Hombre no identificado, aproximadamente 30 años, con quemaduras severas.
  • Benjamín Ajix Patzán, de 65 años.

En Portada

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundot
Nacionales

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

10:21 AM, Nov 18
¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?t
Deportes

¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?

08:44 AM, Nov 18
CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacionalt
Nacionales

CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacional

09:22 AM, Nov 18
Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinidot
Nacionales

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos "por tiempo indefinido"

07:38 AM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026Seguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos