Verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social dio a conocer que la Inspección General de Trabajo (IGT) llevó a cabo una verificación en el Hospital Roosevelt tras el incendio que se registró en una cohetería ubicada en un sector del municipio de San Raymundo, en el departamento de Guatemala.
La cartera indicó que dará seguimiento al hecho en el marco de los mandatos institucionales, para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de salud y seguridad ocupacional.
El incidente ocurrió ayer cuando, por causas no establecidas, se generó una explosión en este negocio y esto desató el incendio en el que dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas.
Según la información compartida por las autoridades hospitalarias, tres hombres lesionados tras este incidente fueron ingresados en estado grave a ese centro asistencial. Los pacientes fueron identificados como:
- Abraham Chavac, 25 años, quien permanece bajo ventilación mecánica.
- Hombre no identificado, aproximadamente 30 años, con quemaduras severas.
- Benjamín Ajix Patzán, de 65 años.