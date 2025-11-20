 Lanzan explosivo contra una tienda
Nacionales

Lanzan explosivo contra una tienda

Bomberos asistieron a una mujer que sufrió quemaduras por la explosión.

Compartir:
Bomberos asistieron a una mujer, Foto Bomberos Municipales Departamentales
Bomberos asistieron a una mujer / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

La noche de este jueves 20 de noviembre se reportó una explosión en el sector 4, Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, informaron Bomberos Municipales Departamentales.

De acuerdo con Bomberos, personas desconocidas lanzaron un artefacto explosivo en el interior de una tienda de consumo diario.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Villa Hermosa quienes brindaron atención pre-hospitalaria a una mujer que sufrió quemaduras en diversas regiones del cuerpo y posteriormente es trasladada a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.

Ataque armado

Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado en la 33 calle y 36 avenida Sakerty 1, zona 7 de la capita.

Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a Víctor Leonel Precensin de 35 años, con múltiples heridas de bala, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. 

La tarde de este jueves también se reportó un ataque armado en la 4ta. avenida y 12 calle zona 1 capital. Un hombre con múltiples heridas de bala. murió en el lugar. 

Con la ayuda del FBI capturan al quinto pandillero fugado de Fraijanes II

Durante el operativo también fueron capturadas dos mujeres sindicadas de cooperación para la evasión.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74t
Farándula

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74

09:58 PM, Nov 20
Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones t
Deportes

Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones

03:55 PM, Nov 20
Lanzan explosivo contra una tienda t
Nacionales

Lanzan explosivo contra una tienda

09:31 PM, Nov 20
Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantest
Nacionales

Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantes

04:37 PM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos