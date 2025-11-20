Lanzan explosivo contra una tienda

La noche de este jueves 20 de noviembre se reportó una explosión en el sector 4, Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, informaron Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con Bomberos, personas desconocidas lanzaron un artefacto explosivo en el interior de una tienda de consumo diario.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Villa Hermosa quienes brindaron atención pre-hospitalaria a una mujer que sufrió quemaduras en diversas regiones del cuerpo y posteriormente es trasladada a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.
Ataque armado
Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado en la 33 calle y 36 avenida Sakerty 1, zona 7 de la capita.
Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a Víctor Leonel Precensin de 35 años, con múltiples heridas de bala, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
La tarde de este jueves también se reportó un ataque armado en la 4ta. avenida y 12 calle zona 1 capital. Un hombre con múltiples heridas de bala. murió en el lugar.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*