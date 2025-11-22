 Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate
Nacionales

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate

El evento, que se celebró en el parque central del municipio de Mixco, se enfocó en los artesanos del chocolate local.

Compartir:
-
El evento convocó a vecinos y pobladores del área. / FOTO: Municipalidad de Mixco

La plaza principal del municipio de Mixco se volvió a vestir de fiesta este sábado 22 de noviembre de 2025 por la celebración del primer Festival del Chocolate, informó el vocero de la comuna local Mynor Espinoza. El comunicador precisó que la actividad, que empezó a eso de las 8:00 horas, tuvo como principal objetivo impulsar el trabajo del comercio del chocolate de la localidad.

Según Espinoza, la idea de realizar este festival surgió del alcalde, Neto Bran, quien en sus redes sociales agradeció el apoyo de patrocinadores durante el evento. Espinoza precisó que en la plaza central reunieron a más de 30 comerciantes que se dedican a la producción, comercio y empaque del producto.

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate | Municipalidad de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate / Municipalidad de Mixco

Espinoza resaltó que cada uno de los comerciantes del chocolate que participó en el "Chocofest 2025" representa a una familia mixqueña emprendedora en este tema.

En la plaza, participaron vecinos que se dedican al negocio del chocolate de manera informal y empresas que ya desarrollan el producto para exportarlo, mencionó el comunicador.

Cabe destacar que esta actividad es una algarabía por el arribo de turistas nacionales y extranjeros", aseguró Espinoza.

Embajador de EE. UU., Tobin Bradley, resalta el liderazgo de Guatemala en la región

El diplomático estadounidense, Tobin Bradley, visitó Cobán, Alta Verapaz, y se reunió con actores del sector público y privado.

Impulsan el comercio del chocolate   

El vocero de la corporación edil señaló que el festival se celebró porque fue promovido por el alcalde, Neto Bran, con los fines comerciales ya descritos.

Durante el evento, los comerciantes pusieron a disposición productos de chocolate y cacao en varias presentaciones. Por esa razón, Espinoza consideró que al municipio de Mixco se le conoce como "la tierra del cacao".

Espinoza narró que los comerciantes también presentaron productos individuales como chocolate con canela. En imágenes compartidas por Bran, se pudo apreciar que en algunos toldos hubo hasta pasteles de chocolate, mole, torrejas, cubiletes, pasta y bebidas, entre otros.

En cuanto a los precios, los organizadores informaron que la libra de chocolate se ofreció a Q30 cada una, el paquete a Q20, Q22 y Q18, dependiendo de cada comerciante.

En Portada

FOTOS: Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenangot
Nacionales

FOTOS: Confirman cuatro fallecidos por accidente de microbús en Huehuetenango

12:56 PM, Nov 22
Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse, según el Supremot
Internacionales

Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse, según el Supremo

09:56 AM, Nov 22
Amarini Villatoro respalda la continuidad de Luis Fernando Tenat
Deportes

Amarini Villatoro respalda la continuidad de Luis Fernando Tena

12:24 PM, Nov 22
Las condiciones neurodivergentes de Fátima Bosch, Miss Universo 2025t
Farándula

Las condiciones neurodivergentes de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

12:28 PM, Nov 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosCorrupciónEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos