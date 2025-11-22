Vecinos de Mixco celebran su primer Festival del Chocolate

La plaza principal del municipio de Mixco se volvió a vestir de fiesta este sábado 22 de noviembre de 2025 por la celebración del primer Festival del Chocolate, informó el vocero de la comuna local Mynor Espinoza. El comunicador precisó que la actividad, que empezó a eso de las 8:00 horas, tuvo como principal objetivo impulsar el trabajo del comercio del chocolate de la localidad.
Según Espinoza, la idea de realizar este festival surgió del alcalde, Neto Bran, quien en sus redes sociales agradeció el apoyo de patrocinadores durante el evento. Espinoza precisó que en la plaza central reunieron a más de 30 comerciantes que se dedican a la producción, comercio y empaque del producto.
Espinoza resaltó que cada uno de los comerciantes del chocolate que participó en el "Chocofest 2025" representa a una familia mixqueña emprendedora en este tema.
En la plaza, participaron vecinos que se dedican al negocio del chocolate de manera informal y empresas que ya desarrollan el producto para exportarlo, mencionó el comunicador.
Cabe destacar que esta actividad es una algarabía por el arribo de turistas nacionales y extranjeros", aseguró Espinoza.
Impulsan el comercio del chocolate
El vocero de la corporación edil señaló que el festival se celebró porque fue promovido por el alcalde, Neto Bran, con los fines comerciales ya descritos.
Durante el evento, los comerciantes pusieron a disposición productos de chocolate y cacao en varias presentaciones. Por esa razón, Espinoza consideró que al municipio de Mixco se le conoce como "la tierra del cacao".
Espinoza narró que los comerciantes también presentaron productos individuales como chocolate con canela. En imágenes compartidas por Bran, se pudo apreciar que en algunos toldos hubo hasta pasteles de chocolate, mole, torrejas, cubiletes, pasta y bebidas, entre otros.
En cuanto a los precios, los organizadores informaron que la libra de chocolate se ofreció a Q30 cada una, el paquete a Q20, Q22 y Q18, dependiendo de cada comerciante.