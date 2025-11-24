Recompensa Millonaria por Líder de MS-13 Buscado por el FBI

La embajada de Estados Unidos reiteró este lunes, 24 de noviembre, que junto con Guatemala siguen colaborando para llevar ante la justicia a peligrosos terroristas y criminales transnacionales. Por ello, indicó que sigue en pie la recompensa por quien proporcione información que den con el paradero de Yulan Adonay Archaga, uno de los líderes de MS-13 y más buscados por el FBI.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Yulan Adonay Archaga está acusado de conspiración para distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos, participación en empresa criminal continua, posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante delitos de narcotráfico.
La recompensa por información que conduzca a su arresto y/o condena de Archaga es por hasta Q38,500,000. Toda la información puede ser enviada de forma confidencial al correo electrónico [email protected] o por WhatsApp/Mensaje de Texto: +1 832-267-1688
Recompensas por reos fugados de Fraijanes
En octubre pasado, el Ministerio de Gobernación informó que se autorizó el pago de recompensas a cambio de información que lleve a la recaptura de los 20 reos fugados de la cárcel Fraijanes II, de los cuales hasta el momento han sido recapturados cinco reos.
Según se indicó, se destinarán Q3 millones para entregar a cambio de que se compartan detalles que permitan determinar el paradero de los criminales que evadieron la seguridad, Q150 mil por cada uno de ellos.
La semana pasada, delegados del FBI llegaron al país para fortalecer la búsqueda de estos reos que se fugaron de la referida prisión. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se reunió con los delegados del FBI para coordinar acciones que permitan localizar y recapturar a los pandilleros evadidos de la cárcel Fraijanes II.
El funcionario, acompañado por los viceministros Roberto Solórzano y Víctor Cruz, recibió a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, quienes brindarán apoyo estratégico en la búsqueda de los 15 privados de libertad que aún se encuentran evadiendo la justicia.
La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, creada en septiembre de 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se especializa en combatir organizaciones criminales transnacionales. Su presencia refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad.