 Recompensa Millonaria por Líder de MS-13 Buscado por el FBI
Nacionales

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBI

La Embajada de Estados Unidos reiteró que sigue en pie millonaria recompensa por sindicado de múltiples delitos.

Compartir:
Recompensa Yulan Adonay Archaga, Cortesía
Recompensa Yulan Adonay Archaga / FOTO: Cortesía

La embajada de Estados Unidos reiteró este lunes, 24 de noviembre, que junto con Guatemala siguen colaborando para llevar ante la justicia a peligrosos terroristas y criminales transnacionales. Por ello, indicó que sigue en pie la recompensa por quien proporcione información que den con el paradero de Yulan Adonay Archaga, uno de los líderes de MS-13 y más buscados por el FBI.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Yulan Adonay Archaga está acusado de conspiración para distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos, participación en empresa criminal continua, posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante delitos de narcotráfico.

La recompensa por información que conduzca a su arresto y/o condena de Archaga es por hasta Q38,500,000. Toda la información puede ser enviada de forma confidencial al correo electrónico [email protected] o por WhatsApp/Mensaje de Texto: +1 832-267-1688

Recompensas por reos fugados de Fraijanes 

En octubre pasado, el Ministerio de Gobernación informó que se autorizó el pago de recompensas a cambio de información que lleve a la recaptura de los 20 reos fugados de la cárcel Fraijanes II, de los cuales hasta el momento han sido recapturados cinco reos. 

Según se indicó, se destinarán Q3 millones para entregar a cambio de que se compartan detalles que permitan determinar el paradero de los criminales que evadieron la seguridad, Q150 mil por cada uno de ellos.

La semana pasada, delegados del FBI llegaron al país para fortalecer la búsqueda de estos reos que se fugaron de la referida prisión. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se reunió con los delegados del FBI para coordinar acciones que permitan localizar y recapturar a los pandilleros evadidos de la cárcel Fraijanes II.

El funcionario, acompañado por los viceministros Roberto Solórzano y Víctor Cruz, recibió a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, quienes brindarán apoyo estratégico en la búsqueda de los 15 privados de libertad que aún se encuentran evadiendo la justicia.

La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, creada en septiembre de 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se especializa en combatir organizaciones criminales transnacionales. Su presencia refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad.

En Portada

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBIt
Nacionales

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBI

10:29 AM, Nov 24
Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madridt
Deportes

Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madrid

11:27 AM, Nov 24
Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor t
Nacionales

Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor

11:11 AM, Nov 24
Difunden video de mortal accidente en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

08:49 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos