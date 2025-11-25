Sepelio de María Ríos, guatemalteca fallecida en EE. UU.

El cuerpo de la migrante guatemalteca María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, asesinada de un disparo en la cabeza en Estados Unidos a principios de mes después de que se acercara por error a limpiar una casa, fue repatriado a Guatemala, donde será enterrada este martes 25 de noviembre.
La madre de la víctima, Vilma Pérez, y otros familiares recibieron el féretro en la capital guatemalteca y lo trasladaron la noche del domingo a la comunidad Xacaná Chiquito, en el municipio de Cabricán, departamento de Quetzaltenango, situado a unos 250 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, para su funeral.
El cuerpo de la connacional está siendo velado en la residencia de su familia, a donde se han acercado parientes, amigos, vecinos y autoridades locales que han lamentado su pérdida y han exigido justicia por el crimen del cual fue víctima.
Algunos de los presentes en el sepelio utilizaban playeras con la fotografía de la joven madre, como una forma de rendirle homenaje y expresar su amor hacia ella. "Descansa en paz", dice parte del texto que acompaña la imagen plasmada en las prendas.
También se contó con el acompañamiento de músicos que interpretaron las marchas fúnebres para acompañar el recorrido del cortejo hasta el cementerio local, donde María Florinda fue inhumada.
Recuerdan a María Florinda y piden justicia por el crimen en su contra
Marina Ramos, una vecina de Cabricán, expresó hoy a Emisoras Unidas que la iglesia y vecinos se unieron para apoyar a la familia de la guatemalteca. "Cada uno da un granito de arena siempre, como hermanos de la iglesia. Nosotras somos 15 mujeres que venimos a preparar alimentos. Nos unimos un poquito para hacer los alimentos y compartirlos con quienes llegan", dijo.
Además, recordó a María Florinda como una persona muy amable y trabajadora. También indicó que formaba parte de la iglesia local y que su actuar la llevaba a tener privilegios en el marco de la actividad religiosa. "Ella cantaba y oraba", comentó.
Mientras tanto, Aníbal Pérez, primo del esposo de la fallecida, dijo que muchas personas de esa localidad viajan hacia EE. UU. por falta de oportunidades en Guatemala. Según indicó, en esa comunidad hay quienes logran conseguir trabajo en la construcción, pero solo dura una temporada, así que optan por encontrar la forma de conseguir fondos para sacar adelante a sus familias.
Ese fue el motivo por el que sus parientes decidieron migrar, sin imaginar que esto llevaría a la pérdida de la vida de la guatemalteca, que tenía cuatro hijos. "Lamentablemente, parte el corazón ver esto que está sucediendo. Pedimos que se haga justicia", expresó el entrevistado.
La migrante había llegado a Estados Unidos en noviembre de 2023. Además de su núcleo familiar inmediato, su padre y seis de sus hermanos residen actualmente en el país norteamericano, según informaron familiares de la víctima a medios locales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco informó que, a través del Consulado General de Guatemala en Chicago, se dio seguimiento al caso ofreciendo asistencia consular, legal y migratoria a la familia, pero los parientes decidieron costear la repatriación por su cuenta mediante una campaña de recaudación de fondos, por lo que el apoyo consular se limitó a la gestión de la documentación necesaria.
Guatemalteca murió mientras buscaba trabajar
Ríos Pérez falleció de forma violenta el pasado 5 de noviembre en Whitestown, Indiana, donde trabajaba regularmente limpiando casas.
La mujer y su esposo, Mauricio Velásquez, trabajaban para una empresa de limpieza que les dio la dirección equivocada de una casa que debían limpiar ese día.
Ella se aproximó a la puerta y fue baleada en la cabeza por el acusado, Curt Andersen, de 62 años, que, según la investigación inicial, dijo sentirse amenazado por la presencia de la mujer.
La Policía acudió a la vivienda tras recibir una llamada por un posible allanamiento de morada. Cuando llegaron, los agentes encontraron a la guatemalteca muerta en el porche de la casa.
La fiscalía imputa a Andersen el delito de homicidio voluntario por disparar sin advertencia previa contra Ríos Pérez.
* Con información e imágenes de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.