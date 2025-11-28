Lluvias y descenso leve de temperatura por frente frío

El Centro de Monitoreo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer este viernes, 28 de noviembre, las condiciones del tiempo previstas para las próximas horas, especialmente tomando en cuenta que Guatemala continúa bajo los efectos de un frente frío.
La pronosticadora Byvian Roldán explicó que este frente, el número cuatro de la presente temporada, está ubicado al norte del territorio nacional y continuará promoviendo la presencia de abundante nubosidad de regiones del norte hacia el centro del país con presencia de lluvias o lloviznas de carácter intermitente, principalmente en Franja Transversal del Norte, Caribe del País hacia el sur del departamento de Petén y sectores montañosos de Valles de Oriente.
Asimismo, no se descarta la posibilidad de alguna llovizna débil al final de tarde o en horas de la noche hacia el occidente y el altiplano central.
La experta añadió que en las próximas horas el viento continuará soplando del norte, con características de moderado y ocasionalmente fuerte, alcanzando valores entre los 30 y 40 kilómetros por hora.
Por aparte, indicó que, tomando en cuenta el modelo de lluvia para hoy, los acumulados más importantes asociados al acercamiento de este frente frío se van a presentar hacia la parte del departamento de Izabal, Franja Transversal del Norte y Petén.
Pronóstico de temperaturas
Roldán también se refirió al tema de las temperaturas, mismas que consideró que no tendrán mayor variación con respecto a lo que se ha tenido en las últimas jornadas, pues el frente frío ingresó al país desde el pasado miércoles.
Señaló que debido al porcentaje de humedad que ya hay en el ambiente, no se esperan descensos importantes en las temperaturas mínimas, pero persisten las condiciones de ambiente frío, principalmente hacia el occidente del país y sectores elevados del altiplano central.
En cuanto a la temperatura máxima, asociado a cobertura nubosa, se espera un descenso con un rango de dos a cuatro grados celcius en temperaturas diurnas de regiones del norte hacia el centro del país. El pronóstico por regiones es el siguiente:
- Parte norte y oriente - de 28 a 30 grados.
- Franja Transversal del Norte - de 14 a 20 grados.
- Occidente y altiplano central - de 14 a 26 grados.