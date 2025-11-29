Desfile navideño de Bomberos Voluntarios alegrará las calles

El Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala se llenará de color, magia y felicidad por el desfile navideño del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, programado para este sábado 29 de noviembre de 2025. El citado cuerpo de rescatistas compartió información en sus redes sociales señalando que la actividad dará inicio a las 17:00 horas, con el objetivo de finalizar su recorrido frente a la colonia 4 de Febrero.
Para esta actividad, la institución de auxilio pidió a los guatemaltecos tomar algunas recomendaciones como supervisar a los más pequeños de la casa durante el desfile. Asimismo, pidieron abrigarse adecuadamente, en especial a los niños y a los adultos mayores.
En cuanto a las condiciones del tránsito vehicular, los Bomberos Voluntarios pidieron a los interesados en observar la actividad que planifiquen su medio de transporte con anticipación.
Asegurarse de recoger tu basura y ser respetuoso con el entorno", pidieron los rescatistas.
En otras noticias consulte: Accidente de tráiler daña estación del Transmetro en zona 7
Canción oficial del desfile de Bomberos Voluntarios
En sus redes sociales, los rescatistas presentaron la canción oficial para esta actividad, resaltando que la misma busca encender el espíritu navideño. El titulo de la canción es "Guardianes de la Navidad", del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala.
En cada calle suenan sirenas, luces que giran, manos buenas. Un bombero avanza, firme y sincero; ha ayudado a cientos, todo un año entero", afirma la canción en su intro.
La obra musical prosigue indicando que "somos guardianes de la Navidad, llevamos alegría y seguridad. Con cada sirena que oigas pasar, es una promesa de cuidar y ayudar".
Durante el recorrido de las carrozas, los guatemaltecos podrán apreciar a los personajes clásicos de la Navidad y podrán disfrutar de los colores, olores y sabores de la época. Cabe destacar que los rescatistas pusieron mucho esmero en la decoración de cada vehículo participante en el evento programado para este sábado.