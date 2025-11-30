 Arévalo destaca labor del periodismo para rendir cuentas
Arévalo destaca labor del periodismo para rendir cuentas

En el Día del Periodista, el mandatario envió un mensaje para expresar su respeto y admiración hacia los profesionales de la comunicación.

El Día del Periodista se celebra este domingo 30 de noviembre., Pixabay
El Día del Periodista se celebra este domingo 30 de noviembre. / FOTO: Pixabay

El presidente, Bernardo Arévalo, envió un mensaje desde sus redes sociales para felicitar a los profesionales del periodismo en su día, que se celebra este 30 de noviembre de 2025.

El periodismo ejercido en libertad y con responsabilidad es esencial para que los gobiernos rindan cuentas al pueblo. Hoy reconocemos con respeto y admiración a quienes, en su búsqueda de la verdad, alumbran donde hay oscuridad, quienes hacen visible lo que de otra forma sería opaco", escribió el mandatario.

Además, Arévalo se expresó para "quienes hacen de la verdad su bandera y razón de ser.

Sepan que nuestro gobierno trabaja todos los días para que puedan hacer su importante trabajo con libertad y seguridad. ¡Feliz día del periodista!", manifestó.

Otras menciones por el Día del Periodista

Además, el Insivumeh expresó su saludo hacia el gremio del periodismo con un mensaje en sus redes sociales. El ente científico destacó el papel de este oficio en la cobertura de fenómenos naturales.

Desde Insivumeh reconocemos y celebramos la invaluable labor de esta noble profesión, quienes con profesionalismo y responsabilidad mantienen informada a la población, especialmente ante la ocurrencia de fenómenos naturales", expresaron.

