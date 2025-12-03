 OEA pide transparencia en postulación de magistrados de TSE
Nacionales

OEA pide transparencia en postulación de magistrados electorales en Guatemala

La misión de la OEA recordó la obligatoriedad legal de la Comisión de Postulación de sesionar en la sede del Congreso y que sus reuniones deben ser públicas.

El presidente Bernardo Arévalo hablando junto a los integrantes de la delegación de la Misión para el Fortalecimiento de la Democracia en Guatemala de la OEA., EFE/Presidencia de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo hablando junto a los integrantes de la delegación de la Misión para el Fortalecimiento de la Democracia en Guatemala de la OEA. / FOTO: EFE/Presidencia de Guatemala

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala hizo un llamado a la máxima publicidad en las sesiones de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A través de un comunicado, el organismo manifestó este miércoles su "preocupación" por la crisis de gobernanza en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). La OEA reiteró su preocupación por la situación del Consejo Superior Universitario (CSU) de esa casa de estudios, que debe participar en la postulación.

"La prolongada crisis de gobernanza universitaria afecta la legitimidad y el funcionamiento adecuado de las comisiones de postulación y procesos de designación en los que la USAC participa como actor clave", se lee en el comunicado.

La Misión instó a que los miembros electos del CSU que aún no han asumido sus cargos, lo hagan a la brevedad, ya que su plena integración es "esencial para asegurar procesos institucionales legítimos, regulares, transparentes y confiables".

La OEA que, a través de la Misión, acompaña el fortalecimiento del Estado de derecho y da seguimiento a los procesos de elección de segundo grado, tomó nota de las discusiones públicas sobre la logística de las sesiones de la Comisión de Postulación del TSE.

OEA alerta por riesgos de “criminalización” en elección de altas autoridades de Guatemala

La misión especial de la OEA realizó una visita al país durante la cual sostuvo encuentros con los tres poderes del Estado, sociedad civil y pueblos indígenas.

Proceso de elección previstos para 2026

La elección de magistrados del TSE es un proceso de elección de segundo grado en Guatemala, que se refiere a los nombramientos de altas autoridades del Estado que no son elegidas directamente por el voto popular, sino a través de órganos colegiados o comisiones de postulación, como ocurre con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

El organismo recordó la obligatoriedad legal de la Comisión de Postulación de sesionar en la sede del Congreso de la República y que sus reuniones deben ser públicas.

"A este respecto, la Misión recuerda que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que dicha Comisión debe sesionar en la sede del Congreso de la República y que sus reuniones deben ser públicas."

La Misión subrayó que la realización de estas sesiones en el parlamento, con transmisión en vivo y amplia difusión, es esencial para "garantizar la transparencia, la información pública y fortalecer la confianza ciudadana".

Finalmente, la Misión llamó a todas las instituciones involucradas a garantizar que los procesos de designación sean institucionales, públicos, transparentes, imparciales, participativos y libres de presiones indebidas, principios acordes a los estándares interamericanos.

La misión de la OEA visitó Guatemala del 9 al 15 de noviembre, tras la denuncia del presidente Arévalo, el 26 de octubre, de un intento de golpe de Estado y una "guerra legal" contra su Gobierno. La visita buscó "respaldar la democracia" y dar seguimiento a los procesos de elección de magistrados del TSE, de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Contralor General.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

