 Rescatan a 10 niños en zonas 9 y 10 de la capital
Rescatan a 10 niños en zonas 9 y 10 de la capital

Los menores eran explotados en esquinas y semáforos de la Ciudad de Guatemala.

Los menores fueron trasladados a la zona 1 dela capital, Foto PNC
Los menores fueron trasladados a la zona 1 dela capital / FOTO: Foto PNC

Personal de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) y de la Procuraduría General de la Nacional (PGN) realizaron un operativo en las zonas 9 y 10 de la Ciudad de Guatemala, que permitió el rescate de 10 menores de edad que pedían dinero en esquinas y semáforos, informó la Policía Nacional Civil (PNC). 

Con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, se realizó el operativo que permitió el rescate de los 10 menores entre las edades de 2 y 12 años. 

Se trata de siete niñas y tres niños que se encontraban pidiendo dinero y haciendo malabares en las esquinas y semáforos de las calles. 

Al momento del rescate se acercaron ocho personas adultas indicando ser los padres de los menores, lo que demostraron mediante documentos tal extremo, por lo que se procedió a presentar a los niños y sus progenitores ante la Unidad Operativa de PGN en la zona 1, para continuar con el proceso correspondiente, mientras la investigación del caso continúa y no se descarta operativos similares en otras zonas, detalló la Policía.

El operativo se realizó con el próposito de proteger a la niñez, adolescencia y personas de la tercera edad que son explotados.

Otro caso

En otro caso PGN brindó detalles, con respecto al seguimiento que se está dando a un caso en el que tres menores de edad quedaron sin su mamá luego de que perdiera la vida como resultado de un ataque armado ocurrido en el departamento de Chimaltenango.

Según la entidad, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Delegación Regional de esa localidad solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Paz correspondiente a favor de los hermanos de 5, 8 y 11 años.

"Luego de las diligencias correspondientes, y por orden del juez, los niños fueron entregados a un recurso familiar, ya que el progenitor también falleció hace algunos meses", informó la institución.

PGN solicita protección para tres menores tras pérdida de su madre en Chimaltenango

La mujer murió tras ser atacada con arma de fuego dentro de una tienda de ropa.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

