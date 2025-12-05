 Guatemala lanza Plan Maestro de Turismo para duplicar ingresos y visitantes
Guatemala lanza Plan Maestro de Turismo para duplicar ingresos y visitantes

Una de las metas estratégicas del plan busca incrementar el ingreso de divisas por turismo internacional.

Inguat presentó el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036., Omar Solís/Emisoras Unidas
Inguat presentó el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Guatemala presentó este viernes el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, un documento que busca redefinir la política turística nacional y convertir al sector en el principal motor económico del país en la próxima década.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y con el acompañamiento técnico de ONU Turismo, es un "instrumento fundamental para orientar el desarrollo del turismo en Guatemala durante la próxima década".

El Plan Maestro se construyó mediante un proceso de consulta que involucró a más de 2.000 guatemaltecos en los 22 departamentos del país, incluidas comunidades indígenas, autoridades ancestrales y el sector empresarial, dijo en conferencia de prensa Harris Whitbeck, director del Inguat.

Verónica Pinilla, especialista en Proyectos de ONU Turismo y coordinadora del proyecto, describió el plan como "un instrumento participativo, vivo, flexible y con diferentes herramientas para su implementación".

Los ejes estratégicos del plan son la Gobernanza turística, que busca fortalecer la coordinación y descentralización institucional, y el Desarrollo de la oferta turística, orientado a mejorar la conectividad, profesionalizar el sector y promover la inversión sostenible.

También la Sostenibilidad turística, que actúa como eje transversal para promover la conservación del patrimonio natural y cultural, y la inclusión social, y finalmente el Mercadeo turístico, enfocado en posicionar a Guatemala como un destino auténtico, competitivo y sostenible.

"Este plan representa una visión renovada y una forma distinta de construir el futuro del turismo: con participación amplia, transparencia y compromiso real hacia un desarrollo sostenible, participativo y competitivo", afirmó Whitbeck.

Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, reforzó el potencial del sector destacando su sólido desempeño reciente ya que, en comparación con 2019, el país ha experimentado un crecimiento del 33 % en la llegada de visitantes, alcanzando casi 2,4 millones de turistas en 2024.

En términos de ingreso de divisas, el crecimiento fue del 35 %, pasando de 1.200 millones a casi 1.660 millones de dólares, consolidando al turismo como el segundo factor de ingreso de divisas.

Plan busca duplicar ingreso de turistas

El Plan Maestro de Turismo Sostenible proyecta un crecimiento exponencial para la próxima década.

Santos estimó que Guatemala espera "duplicar la cifra de turistas", acercándose a los 4,6 o 4,7 millones de visitantes, y pronosticó que el turismo se convertirá "en una década en el principal factor de ingreso económico del país".

Una de las metas estratégicas del plan busca incrementar el ingreso de divisas por turismo internacional a 4.709,1 millones de dólares para 2036, triplicando la línea base.

El plan incorpora un robusto sistema de monitoreo con 12 metas estratégicas, 81 indicadores de seguimiento y 36 indicadores de impacto para asegurar la transparencia y la mejora continua en la implementación.

Según las estadísticas del Inguat, Guatemala registró un incremento del 7,24 % en la llegada de turistas entre enero y septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

En total, 2.404.990 turistas visitaron Guatemala en los primeros nueve meses del año, lo que representa 162.448 visitantes más que los 2.242.542 reportados durante el mismo periodo del año anterior.

