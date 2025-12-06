Pago de aguinaldo a diputados: costo para el Congreso

Los diputados del Congreso de la República recibirán su aguinaldo antes del 15 de diciembre de 2025, en el cual se reflejará un marcado aumento derivado del reajuste salarial que fue aprobado a finales del año pasado para todos los integrantes de ese organismo.
El aumento salarial, que cobró vigencia hace algunos meses, elevó significativamente los ingresos de los diputados. Antes recibían un salario de Q29 mil 500 aproximadamente, pero ahora pasaron a percibir unos Q66 mil mensuales.
El monto del aguinaldo que estarían recibiendo los legisladores en general sería de aproximadamente Q60 mil. Sin embargo, quienes integran la junta directiva u ocupan ciertos cargos de representatividad tendrán un pago mayor, pues sus ingresos habituales incluyen dietas, gastos por representación y dietas por comisiones.
En ese contexto, se determinó que el Legislativo estará desembolsando al menos 10 millones de quetzales para cumplir con la entrega de este beneficio económico anual.
Diputados aprueban presupuesto del Legislativo
Con 132 votos quedó aprobado el pasado 25 de noviembre el presupuesto del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2026, que asciende a un monto de Q987 millones.
La sustentación se efectúa sobre la base técnica del presupuesto por programas y los registros se realizarán en el Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF) por medio del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema de Gestión (Siges).
El presupuesto suma un monto de Q1 mil 087 millones, que representa el mismo que el correspondiente al de 2025 y que, según ese organismo, únicamente es el 0.60% por ciento del proyecto del Presupuesto de la Nación, que asciende a más de Q163 mil 783.4 millones.
La asignación en mención será financiada con Q987 millones con recursos corrientes del Estado y se complementará con recursos propios por Q100 millones, que provienen de los saldos de caja y fondos propios establecidos en el Artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL).
La aprobación del gasto para el parlamento quedó en firme con la aprobación del Acuerdo Legislativo 12-2025.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7