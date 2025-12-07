Colisión de camión y mototaxi deja un fallecido y 4 heridos

Después de impactar en contra de un mototaxi que terminó incendiado, un camión de carga cayó a un barranco de varios metros, causando la muerte de un hombre y dejando cuatro heridos en el cruce a Tierra Blanca, de San Miguel Tucurú, departamento de Alta Verapaz, reportaron Bomberos Municipales Departamentales.
Paramédicos de la estación de San Miguel Tucurú acudieron al lugar del accidente de tránsito, a bordo de las ambulancias AD-119 y RD-88, para trasladar a los afectados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Cobán.
Según la descripción de los rescatistas, las víctimas del accidente vial sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo. Asimismo, los rescatistas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes, para hacer las investigaciones de rigor.
Medios locales compartieron imágenes de como el mototaxi, también conocido como tuc tuc, prendió en llamas después del choque en contra del camión.
Rescate desde lo profundo del barranco
Para rescatar a las víctimas, los bomberos tuvieron que usar lazos, camillas y otras herramientas para extraerlos del fondo de la hondonada.
Las imágenes evidenciaron que el camión de carga siniestrado se identifica con el número de placas C-261BND. El cuerpo de la persona fallecida quedó frente a la unidad del transporte de carga, en el fondo del barranco.
Cabe resaltar que el camión quedó con la cabina totalmente destruida y con el vidrio frontal totalmente quebrado. No se descarta que los ocupantes del transporte de carga hayan salido expulsados por el frente de la unidad.
Medios locales añadieron que la dirección exacta del accidente de tránsito es kilómetro 207.5 de la Ruta Nacional 7E, con destino hacia El Polochic. En el lugar se espera la llegada de las autoridades para determinar las causas del accidente de tránsito y realizar las investigaciones pertinentes, además de determinar las responsabilidades civiles.