Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó un fuerte arsenal cuando ejecutó un operativo en la 1ª avenida de la colonia Sebastopol, zona 3 de Escuintla. Según el relato de los uniformados, las acciones preventivas estuvieron dirigidas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
Las fuerzas de seguridad agregaron que las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía Distrital del Ministerio Público. Durante el allanamiento, los uniformados lograron incautar un arsenal de varias armas de fuego, incluyendo varias de grueso calibre.
La PNC especificó que "la diligencia se efectuó en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la vida". Durante el procedimiento, los policías inspeccionaron el inmueble, con los siguientes hallazgos:
- Cinco pistolas de distintos calibres,
- Dos carabinas,
- Una escopeta,
- 26 tolvas,
- 289 municiones de varios calibres,
- Tres chalecos antibalas,
- Cuatro celulares,
- Un pick-up,
- Una camioneta.
La PNC agregó que todos los ilícitos fueron secuestrados para la investigación, mientras se continúan desarrollando acciones de seguridad en el departamento de Escuintla, con el objetivo prevenir hechos delictivos.
Más operativos en Escuintla
La PNC también realizó otros operativos en la colonia Santa Marta, zona 3 de Escuintla, donde se reportó la captura de una mujer y el decomiso de varios ilícitos.
Los uniformados reportaron que la mujer aprehendida en ese lugar es Tomasa Francisca Barrios Pérez, de 43 años, alias "La Canche". En las acciones policiales también localizaron 20 colmillos de cocaína, 15 bolsas con marihuana, dos blísteres con piedras de crack, un arma hechiza con cinco municiones, 59 tarjetas de cobros gota a gota, un celular y Q. 2 mil 686 en efectivo.
La PNC también reportó que "dentro de la vivienda se ubicó un altar a la muerte".
Todo lo decomisado fue embalado por el Ministerio Público para ser usado en el proceso de investigación contra las ventas de narcomenudeo.
