 Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla
Nacionales

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla

Armas de grueso calibre y chalecos fueron localizados en una vivienda de la zona 3 de la cabecera departamental de Escuintla.

Compartir:
El operativo donde se ubicó el arsenal se ejecutó en Escuintla., PNC de Guatemala.
El operativo donde se ubicó el arsenal se ejecutó en Escuintla. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó un fuerte arsenal cuando ejecutó un operativo en la 1ª avenida de la colonia Sebastopol, zona 3 de Escuintla. Según el relato de los uniformados, las acciones preventivas estuvieron dirigidas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Las fuerzas de seguridad agregaron que las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía Distrital del Ministerio Público. Durante el allanamiento, los uniformados lograron incautar un arsenal de varias armas de fuego, incluyendo varias de grueso calibre.

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla | PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla / PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla | PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla / PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla | PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla / PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla | PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla / PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla | PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla / PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla | PNC de Guatemala

Decomisan fuerte arsenal durante allanamiento en Escuintla / PNC de Guatemala

La PNC especificó que "la diligencia se efectuó en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la vida". Durante el procedimiento, los policías inspeccionaron el inmueble, con los siguientes hallazgos:

  • Cinco pistolas de distintos calibres,
  • Dos carabinas,
  • Una escopeta,
  • 26 tolvas,
  • 289 municiones de varios calibres,
  • Tres chalecos antibalas,
  • Cuatro celulares,
  • Un pick-up,
  • Una camioneta.

La PNC agregó que todos los ilícitos fueron secuestrados para la investigación, mientras se continúan desarrollando acciones de seguridad en el departamento de Escuintla, con el objetivo prevenir hechos delictivos.

Más operativos en Escuintla

La PNC también realizó otros operativos en la colonia Santa Marta, zona 3 de Escuintla, donde se reportó la captura de una mujer y el decomiso de varios ilícitos.

Los uniformados reportaron que la mujer aprehendida en ese lugar es Tomasa Francisca Barrios Pérez, de 43 años, alias "La Canche". En las acciones policiales también localizaron 20 colmillos de cocaína, 15 bolsas con marihuana, dos blísteres con piedras de crack, un arma hechiza con cinco municiones, 59 tarjetas de cobros gota a gota, un celular y Q. 2 mil 686 en efectivo.

La PNC también reportó que "dentro de la vivienda se ubicó un altar a la muerte".

Todo lo decomisado fue embalado por el Ministerio Público para ser usado en el proceso de investigación contra las ventas de narcomenudeo.

En noticias deportivas: Messi: "Desde que llegué a Miami soñaba con este día".

Messi: “Desde que llegué a Miami soñaba con este día”

Tras conquistar su primera MLS con Inter Miami, Messi expresó su emoción por el título y dedicó emotivas palabras a Busquets y Jordi Alba, quienes se despidieron del fútbol profesional.

En Portada

Arévalo expresa repudio por asesinato del alcalde de Masaguat
Nacionales

Arévalo expresa repudio por asesinato del alcalde de Masagua

07:19 AM, Dic 07
Alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, muere tras ataque armado durante desfile navideñot
Nacionales

Alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, muere tras ataque armado durante desfile navideño

09:32 PM, Dic 06
Ente electoral de Honduras prorroga el plazo para pedir la nulidad y el recuento de votost
Internacionales

Ente electoral de Honduras prorroga el plazo para pedir la nulidad y el recuento de votos

08:01 AM, Dic 07
Sergio Ramos confirma su salida de Monterreyt
Deportes

Sergio Ramos confirma su salida de Monterrey

07:13 AM, Dic 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos