Desfile podría causar caos vial hacia Aeropuerto La Aurora

La realización de un desfile navideño podría generar retrasos en viajeros que usarán el Aeropuerto Internacional La Aurora, durante este domingo 7 de diciembre, alertaron autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El vocero de dicha institución, Pablo Castillo, informó que la actividad por Navidad podría afectar el tránsito aledaño a la terminal aérea en un horario de 19:00 a 21:00 horas.
El comunicador narró que las carrozas se desplazarán sobre toda la 7a. avenida de la zona 13, en dirección hacia la colonia Nueva Aurora, Santa Fe y La Libertad. Según Castillo, el desfile finalizará frente a la colonia Berlín, de la misma zona.
El portavoz del Aeropuerto Internacional la Aurora pidió anticipar la salida hacia la terminal aérea; es decir, llegar al lugar con más tiempo del recomendado normalmente. El objetivo de esta acción es prevenir contratiempos, estando atentos a las instrucciones de las autoridades de tránsito.
Evite contratiempos en su viaje e infórmese a través de las redes sociales oficiales de la DGAC Guatemala", pidió el comunicador.
Anticipación para evitar retrasos
En ese sentido, es necesario resaltar que para hacer un viaje las diferentes aerolíneas piden a los pasajeros llegar con estimado de tiempo anticipado, por todos los trámites que se deben realizar antes de abordar un vuelo.
Asimismo, es necesario tomar en cuenta que a las 18:00 horas se desarrollará la tradicional quema del diablo en distintas zonas de la capital, por lo que se deben considerar medidas de prevención para evitar atascos por esta otra razón.