Desfile 'Guardianes de la Navidad' ilumina el Periférico

El desfile "Guardianes de la Navidad", organizado por los Bomberos Voluntarios, recorrió el Periférico el sábado 6 de diciembre de 2025.
El desfile "Guardianes de la Navidad", organizado por los Bomberos Voluntarios, recorrió el Periférico el sábado 6 de diciembre de 2025. / FOTO: Alex Meoño/Emisoras Unidas

Cientos de guatemaltecos se dieron cita este sábado, 6 de diciembre, al anillo Periférico para observar el paso del desfile "Guardianes de la Navidad", organizado por los Bomberos Voluntarios, que se llevó a cabo en su tercera edición para dar la bienvenida a las fiestas de fin de año y hacer un llamado a la prevención en esta temporada.

El recorrido se inició en la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), zona 12 capitalina, e incluyó diferentes áreas de ese sector y de las zonas 11 y 7, hasta llegar frente a la colonia La Bethania. La 49 compañía de Bomberos Voluntarios fue el punto final del trayecto.

Varios artistas y show de animación se desarrollaron en este punto. La institución organizadora destacó que se prepararon actividades "para grandes y niños", con el fin de que pudieran pasar un momento agradable.

Creatividad y llamado a la prevención

Leandro Amado, relacionista público del cuerpo de socorro, explicó que el objetivo de esta actividad es compartir con todas las familias guatemaltecas y de esta forma también llevar un mensaje de prevención.

Dio a conocer que 75 unidades vehiculares de socorro se sumaron al desfile este año. También se contó con la presentación de bandas latinas y escolares, la presencia de autos clásicos y la participación de diferentes personajes animados que dieron alegría a los niños en este recorrido.

El entrevistado señaló que cada una de las unidades tipo motobomba, autoescala y ambulancia presentada en el desfile llevó en la parte frontal una pancarta con un mensaje de prevención para los ciudadanos, enfocado en promover que estas fiestas navideñas las pueden pasar con armonía, paz y tranquilidad en sus hogares

"Como Bomberos Voluntarios hacemos durante todo el año llamados a la prevención, especialmente en diciembre, cuando ya hay ventas de juegos pirotécnicos, por lo que instamos a estar al tanto y cuidar la manipulación de estos productos, evitando quemaduras y hasta amputaciones en casos graves", expresó Amado.

Finalmente, recordó que es necesario que los padres de familia mantengan la vigilancia permanente sobre los menores de edad para reducir el riesgo de tragedias. De igual forma, indicó que el número 122 está disponible para reportar emergencias a nivel nacional.

Desfile navideño de Bomberos Voluntarios, en el Periférico

Impacto en el tránsito

Desde las 17:00 horas de este sábado, el tránsito en el Periférico de la Ciudad de Guatemala sufrió un importante impacto por los cierres debido al tradicional desfile navideño "Guardianes de la Navidad", que organiza el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

La circulación en uno de los principales ejes viales quedó restringida desde la Usac, en la zona 12, hasta la colonia 4 de Febrero, en la zona 7.

Las autoridades de tránsito municipal dispusieron un operativo especial para atender la elevada movilidad e implementar desvíos destinados a minimizar los contratiempos causados por el evento.

Cierres y rutas alternas por desfile navideño que recorrerá el Periférico

El sábado 6 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, se cerrará el Periférico desde la Usac hasta la colonia 4 de Febrero debido a la realización del desfile de los Bomberos Voluntarios.

