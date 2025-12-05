 Tránsito: Cierres en el Periférico por desfile navideño
Nacionales

Cierres y rutas alternas por desfile navideño que recorrerá el Periférico

El sábado 6 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, se cerrará el Periférico desde la Usac hasta la colonia 4 de Febrero debido a la realización del desfile de los Bomberos Voluntarios.

Primer desfile navideño de los Bomberos Voluntarios. Foto: Omar Solís
primer-desfile-bomberos-voluntarios-2023-8 / FOTO:

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala tienen previsto implementar un operativo tomando en cuenta que este sábado, 6 de diciembre, se llevará a cabo el desfile navideño "Guardianes de la Navidad", organizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

La actividad se iniciará a las 17:00 horas, momento en el cual se tiene programado que las carrozas salgan desde la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

El recorrido se hará por el Anillo Periférico, incluyendo sectores de las zonas 12, 11 y zona 7, donde finalizará al llegar a la 49 compañía, frente a la colonia La Bethania.

Desvíos y cierres

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que a partir de las 17:00 horas se estará dando apoyo en el perímetro del área donde se tendrá el recorrido.

Se contará con 25 agentes administrando el tránsito en todo el perímetro del área por donde pasarán las carrozas para agilizar la movilidad vehicular.

El entrevistado indicó que probablemente el desfile llegue a las 10:00 de la noche frente a la colonia 4 de Febrero. Durante ese período, se tiene previsto implementar cierres y desvíos en el sector.

"La única pista que se utilizará para el desfile es la que se dirige desde la zona 12 hacia la zona 1. Mientras tanto, el tramo que incluye los carriles en la vía contraria debe permanecer totalmente libre, así que se prohíbe el estacionamiento en el sector", indicó.

Foto embed
Cierres y desvíos en el Periférico por desfile navideño de Bomberos Voluntarios del sábado 6 de diciembre. - PMT capitalina/Montejo

Rutas alternas

Montejo recomendó  a los usuarios la utilización de sectores como:

  • Calzada Atanasio Tzul.
  • Avenida Petapa.
  • Colonia La Reformita.

Agregó que quienes son ajenos al evento pueden optar por transitar por los siguientes puntos para evitar complicaciones:

  • Calzada Aguilar Batres.
  • 13 calle y puente Cejusa, hacia la colonia La Reformita.
  • Calzada Roosevelt.
  • Calzada San Juan.
  • Bulevar Tulam Tzu.
  • Puente El Naranjo.

"De esta manera, usted va a evitar atrasos en sus actividades diarias. También puede hacer uso de los carriles auxiliares en el sector del Periférico", puntualizó.

Acerca del desfile

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por tercer año consecutivo se llevará a cabo el desfile navideño "Guardianes de la Navidad", una actividad que combina la creatividad y la alegría de la temporada con el llamado a la prevención.

El cuerpo de socorro informó que más de 70 carrozas formarán parte del desfile, las cuales recorrerán las diferentes calles y avenidas para llevar este mensaje con el fin de compartirlo con las familias en esta época navideña y que puedan prevenirse incidentes que puedan afectar a los guatemaltecos.

