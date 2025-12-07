Tradicional Quema del Diablo de Antigua cumple 34 años

El presidente del Comité de Festejos del Barrio Concepción de Antigua Guatemala, Víctor Vitelio Contreras Porras, compartió que la tradición de la Quema del Diablo en su localidad cumplió 34 años de tradición. El entrevistado compartió que este 7 de diciembre fue un día muy especial para los vecinos de su localidad y para todos los guatemaltecos en general, porque hoy se celebró la tradicional Quema del Diablo.
Contreras añadió que los antigüeños denominaron a la figura de su barrio como "el diablo ecológico", por varias razones; una de ellas, es que ahora los vecinos ya no queman muchas figuras en cada casa, sino que se reúnen en un solo punto para conmemorar la fecha.
Conteras recordó que anteriormente las personas sacaban basura, colchones y hasta neumáticos para cumplir con la tradición, pero ahora ya no y por eso ahora solo tienen una figura, que este año se denominó "Los Tres Diablos Sabios".
De esa manera, los vecinos esperan contribuir con la Municipalidad de la Antigua Guatemala en temas de limpieza y ornato. "Estamos muy orgullosos de tener 34 años de esta bonita tradición en la cual se instala un lugar para incinerar la figura del diablo".
En este tema también consulte: Quema del diablo: Bomberos comparten recomendaciones.
Paso para la Inmaculada Concepción
Contreras destacó que al finalizar esta tradición se da paso a los festejos en honor a la Inmaculada Virgen de Concepción, según la tradición católica.
El organizador comentó que el lema de este año fue consensuado con la población local y con la junta directiva de los festejos. Además, consideraron este lema, porque en el pasado, los padres y abuelos siempre pedían a los hijos ver, escuchar y callar lo que pasaba en la calle.
Creemos que todos tenemos la oportunidad de interpretar este mensaje a nuestra manera", compartió Contreras.
El entrevistado consideró que la tradición está creciendo cada año y esperan organizar una actividad muy especial el próximo año, en el marco del 35 aniversario.
El líder de los vecinos aprovechó para pedir a los guatemaltecos que en 2026 consideren la opción de visitar el Barrio Concepción para vivir de cerca la costumbre de quemar un diablo ecológico.