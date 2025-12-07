 Tradicional Quema del Diablo de Antigua cumple 34 años
Nacionales

Tradicional Quema del Diablo de Antigua cumple 34 años

Organizadores de la Quema del Diablo del Barrio Concepción, Antigua Guatemala, agradecieron a los visitantes.

Compartir:
-
Los vecinos usaron gasolina y juegos pirotécnicos para que el fuego consumiera la figura del diablo. / FOTO: Álex Meoño.

El presidente del Comité de Festejos del Barrio Concepción de Antigua Guatemala, Víctor Vitelio Contreras Porras, compartió que la tradición de la Quema del Diablo en su localidad cumplió 34 años de tradición. El entrevistado compartió que este 7 de diciembre fue un día muy especial para los vecinos de su localidad y para todos los guatemaltecos en general, porque hoy se celebró la tradicional Quema del Diablo.

Contreras añadió que los antigüeños denominaron a la figura de su barrio como "el diablo ecológico", por varias razones; una de ellas, es que ahora los vecinos ya no queman muchas figuras en cada casa, sino que se reúnen en un solo punto para conmemorar la fecha.

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala | Álex Meoño

Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala / Álex Meoño

Conteras recordó que anteriormente las personas sacaban basura, colchones y hasta neumáticos para cumplir con la tradición, pero ahora ya no y por eso ahora solo tienen una figura, que este año se denominó "Los Tres Diablos Sabios".

De esa manera, los vecinos esperan contribuir con la Municipalidad de la Antigua Guatemala en temas de limpieza y ornato. "Estamos muy orgullosos de tener 34 años de esta bonita tradición en la cual se instala un lugar para incinerar la figura del diablo".

En este tema también consulte: Quema del diablo: Bomberos comparten recomendaciones.

Quema del diablo: Bomberos comparten recomendaciones

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales hizo un llamado a la prevención previo a esta tradición nacional.

Paso para la Inmaculada Concepción

Contreras destacó que al finalizar esta tradición se da paso a los festejos en honor a la Inmaculada Virgen de Concepción, según la tradición católica.

El organizador comentó que el lema de este año fue consensuado con la población local y con la junta directiva de los festejos. Además, consideraron este lema, porque en el pasado, los padres y abuelos siempre pedían a los hijos ver, escuchar y callar lo que pasaba en la calle.

Creemos que todos tenemos la oportunidad de interpretar este mensaje a nuestra manera", compartió Contreras.

El entrevistado consideró que la tradición está creciendo cada año y esperan organizar una actividad muy especial el próximo año, en el marco del 35 aniversario.

El líder de los vecinos aprovechó para pedir a los guatemaltecos que en 2026 consideren la opción de visitar el Barrio Concepción para vivir de cerca la costumbre de quemar un diablo ecológico.

Desfile podría causar caos vial hacia Aeropuerto La Aurora

Autoridades de la terminal aérea piden a los pasajeros que salgan con más tiempo de anticipación para evitar retrasos.

En Portada

Tradicional Quema del Diablo de Antigua cumple 34 añost
Nacionales

Tradicional Quema del Diablo de Antigua cumple 34 años

06:44 PM, Dic 07
Achuapa pega primero en la serie ante el Deportivo Mixcot
Deportes

Achuapa pega primero en la serie ante el Deportivo Mixco

05:00 PM, Dic 07
Tres equipos de investigación trabajan en Masagua, Escuintlat
Nacionales

Tres equipos de investigación trabajan en Masagua, Escuintla

03:05 PM, Dic 07
Aumenta incertidumbre por falta de resultados una semana después de elecciones en Hondurast
Internacionales

Aumenta incertidumbre por falta de resultados una semana después de elecciones en Honduras

02:12 PM, Dic 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos