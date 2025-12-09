 Guatemala: 27% menos muertes infantiles por desnutrición
Nacionales

Guatemala reduce un 27% las muertes infantiles por desnutrición aguda en 2025

El Ministerio de Salud emitió un informe sobre los casos de menores afectados por la desnutrición.

Compartir:
Foto ilustrativa de archivo.
desnutricion-infantil-emisoras-unidas / FOTO:

Las muertes de niños menores de cinco años por desnutrición aguda en Guatemala se redujeron un 27 % entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, según estadísticas oficiales.

De acuerdo con el informe divulgado este martes por la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (DEGR/MSPAS), se contabilizaron 51 menores fallecidos este año. Esta cifra es inferior en 19 casos a los 70 decesos de niños que se registraron en los once meses de 2024 en el país por desnutrición aguda.

El informe detalla que, entre el 1 de enero y el 29 de noviembre, fueron notificados 267 defunciones de niños menores de cinco años a nivel nacional por desnutrición. Sin embargo, el MSPAS sostiene que, tras haber concluido el análisis del 83,5 % (223 casos) de las muertes notificadas, se han confirmado 51 defunciones. El resto sigue bajo estudio.

En el mismo periodo del año pasado, se habían notificado 328 casos de muertes por desnutrición aguda, de los cuales las autoridades solo confirmaron 70.

Salud registra casi 50 muertes de menores por desnutrición aguda

Además, otros 62 casos se encuentran bajo investigación.

En cifras

El informe oficial da cuenta también de 21.091 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años en todo el territorio guatemalteco. De este total, el 17,25 % (3.638 casos) fueron considerados como "graves".

Según la cartera de Salud, los casos registrados han sido reportados por 336 municipios de los 340 que tiene Guatemala, pero ello no significa que los cuatro restantes no hayan tenido niños con desnutrición.

El número de casos de menores con esta enfermedad durante 2025 fue menor en casi un 23% a los 27.358 que se reportaron durante el mismo periodo de 2024.

En Portada

CC deja en firme la Ley Antipandillas al suspender amparo de integrante de la MSt
Nacionales

CC deja en firme la "Ley Antipandillas" al suspender amparo de integrante de la MS

03:04 PM, Dic 09
Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedralt
Nacionales

Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral

05:36 PM, Dic 09
Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelonat
Deportes

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

03:58 PM, Dic 09
Ricardo Arjona regresa al lugar de Hechos a la Antigua y disfruta de un alimento básico en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona regresa al lugar de "Hechos a la Antigua" y disfruta de un alimento básico en Guatemala

04:04 PM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos