 Ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas
Nacionales

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

El parlamentario expuso que se constató la manipulación de documentos e intentos de acceso al equipo de cómputo.

Compartir:
Verifican posible ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas, en el Congreso, X/Nery Rodas
Verifican posible ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas, en el Congreso / FOTO: X/Nery Rodas

Las autoridades le dan seguimiento a un caso relacionado con el ingreso no autorizado que se dio en la oficina del diputado Nery Rodas, quien denunció que, durante la madrugada de este martes 9 de diciembre, se tuvo una intrusión de personas desconocidas al espacio que tiene asignado en el Congreso de la República.

Según el legislador, cuando se presentó a su oficina pudo constatar que alguien había entrado al lugar. Explicó que era visible la manipulación de documentos y el desorden del espacio de trabajo. Asimismo, señaló que hubo intentos de uso de una laptop, la cual no fue retirada del lugar.

A criterio del parlamentario de la bancada Cabal, este no es un hecho menor, sino que evidencia una "grave falla de seguridad" en las instalaciones del Organismo Legislativo. En ese sentido, se le da seguimiento al incidente.

De conformidad con los protocolos establecidos, se dio aviso a la Guardia Parlamentaria y a la Policía Nacional Civil, que ya trasladaron personal para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y desarrollar una inspección en el recinto.

"Exijo medidas inmediatas y garantías claras para la protección de la información, del personal y del trabajo legislativo", expresó Rodas ante este incidente.

Otra vulneración en oficinas del Congreso

El diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, informó en marzo de 2025 que presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) debido a la vulneración de su oficina, ya que fueron destruidas las cerraduras de ingreso y se generaron otros daños.

En conferencia de prensa desde la sede del Legislativo, brindó detalles en esa ocasión acerca del incidente ocurrido. Explicó que fueron destruidas las chapas de la entrada del despacho, al igual que las de otras puertas de su despacho.

"Mi oficina fue vulnerada. (...) No es la primera vez que esto ocurre a algunos integrantes de la bancada Semilla", dijo acompañado de otros parlamentarios oficialistas.

"No vamos a permitir que este tipo de hechos, que podrían ser intentos de intimidación, queden en impunidad", enfatizó Pérez.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodast
Nacionales

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

10:52 AM, Dic 09
Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemalat
Deportes

Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemala

10:35 AM, Dic 09
Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masaguat
Nacionales

Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masagua

09:17 AM, Dic 09
Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracranealt
Farándula

Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracraneal

09:04 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos