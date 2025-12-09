Ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

Las autoridades le dan seguimiento a un caso relacionado con el ingreso no autorizado que se dio en la oficina del diputado Nery Rodas, quien denunció que, durante la madrugada de este martes 9 de diciembre, se tuvo una intrusión de personas desconocidas al espacio que tiene asignado en el Congreso de la República.
Según el legislador, cuando se presentó a su oficina pudo constatar que alguien había entrado al lugar. Explicó que era visible la manipulación de documentos y el desorden del espacio de trabajo. Asimismo, señaló que hubo intentos de uso de una laptop, la cual no fue retirada del lugar.
A criterio del parlamentario de la bancada Cabal, este no es un hecho menor, sino que evidencia una "grave falla de seguridad" en las instalaciones del Organismo Legislativo. En ese sentido, se le da seguimiento al incidente.
De conformidad con los protocolos establecidos, se dio aviso a la Guardia Parlamentaria y a la Policía Nacional Civil, que ya trasladaron personal para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y desarrollar una inspección en el recinto.
"Exijo medidas inmediatas y garantías claras para la protección de la información, del personal y del trabajo legislativo", expresó Rodas ante este incidente.
Otra vulneración en oficinas del Congreso
El diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, informó en marzo de 2025 que presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) debido a la vulneración de su oficina, ya que fueron destruidas las cerraduras de ingreso y se generaron otros daños.
En conferencia de prensa desde la sede del Legislativo, brindó detalles en esa ocasión acerca del incidente ocurrido. Explicó que fueron destruidas las chapas de la entrada del despacho, al igual que las de otras puertas de su despacho.
"Mi oficina fue vulnerada. (...) No es la primera vez que esto ocurre a algunos integrantes de la bancada Semilla", dijo acompañado de otros parlamentarios oficialistas.
"No vamos a permitir que este tipo de hechos, que podrían ser intentos de intimidación, queden en impunidad", enfatizó Pérez.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7