Anuncian cierre en la ruta de zona 13 hacia Boca del Monte

La Unidad de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV) anunció un cierre temporal en la ruta que conecta la Avenida Hincapié y el sector de Boca del Monte para este jueves (11/12/2025). Las autoridades explicaron que el cierre se realizará específicamente en el tramo del kilómetro 11.5 de la referida ruta, por trabajos en el lugar.
COVIAL precisó, en un breve comunicado, que en el lugar descrito realizarán acciones de corte de montaña y retiro de vegetación, por lo que habrá personal laborando en el área.
Según la entidad, los trabajos que deben realizar en el área pueden representar riesgo para los usuarios de la vía. Agregaron que la ubicación exacta de las labores es el km 11.5 de la ruta RD-GUA-01-01.
COVIAL resaltó que el paso estará cerrado en todos los carriles de la carretera y que la apertura se realizará a eso del mediodía.
Sugerencias ante el cierre de la ruta
En el documento, emitido por medio de canales institucionales, las autoridades pidieron a los choferes tomar las consideraciones y usar rutas alternas de cara a los trabajos que se pretenden hacer.
Se ruega a los conductores reprogramar sus recorridos o tomar rutas alternas durante estas dos horas", afirmaron.
Las autoridades agregaron que la PMT de Villa Canales brindará apoyo en la regulación del tránsito por el cierre vial.